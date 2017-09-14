Мать Лободы потеряла работу после съемок в "Пусть говорят"

Мать известной певицы Светланы Лободы Наталья сложила свои депутатские полномочия. Это случилось вскоре после того, как она вместе с именитой дочерью приняли участие в скандально известной передаче "Пусть говорят".

Украинская пресса сообщила о том, что депутат Ирпенского городского совета Киевской области Наталья Лобода (фракция "Новые лица") (и по совместительству, мать певицы Светланы Лободы) ушла в отставку. Об этом сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.

Чиновник написал: "Депутат Ирпенского городского совета Наталья Лобода обратилась с заявлением о досрочном прекращении ее депутатских полномочий". В доказательство своих слов Карплюк опубликовал фотографию заявления Лободы. По словам мэра, заявление Лободы будет рассмотрено на следующей сессии горсовета 28 сентября. Однако в настоящее время этой публикации на страничке мэра нет.

Ранее Наталья Лобода объявила о том, что снимет с себя полномочия после того, как приняла участие в съемках передачи "Пусть говорят" на Первом канале. Тогда вместе с ней снималась и дочь, певица Светлана Лобода. Критика, которая вскоре последовала в адрес Натальи, и стала причиной ее радикального решения.

Отметим, что на шоу Светлана Лобода рассказала о том, как ее обижают украинские журналисты, а местные радикалы ей якобы угрожали. В конце мая певица должна была выступить в Одессе, однако ее концерт был сорван из-за беспорядков.

Прямо перед выступлением артистки некие люди устроили митинг возле здания с требованием "остановить выступление и изгнать исполнительницу – желательно с лишением ее гражданства Украины". Оказалось, на Лободу ополчились за то, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд на Украину.