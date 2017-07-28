Лобода влюбилась в немецкого рокера

На церемонии открытия 2-го Международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку Светлана Лобода и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн ни на минуту не отходили от друг от друга. Эффектная певица опубликовала фото с рок-звездой, под которым призналась мужчине в любви.

"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь", – гласит подпись к совместному снимку. По словам очевидцев, Тилль не сводил с Лободы восхищенных глаз. Более того, артисты покинули вечеринку вместе. Поклонники Светланы обратили внимание на то, как гармонично смотрятся вместе артисты. "Отлично вместе смотритесь", "Вот это была бы пара! Покруче Диты и Менсона", " А вы интересно смотритесь вместе", – одобрили выбор Светы фанаты.

Личная жизнь Лободы окутана тайной. Известно, что долгое время от безответной любви к артистке страдал музыкант Макс Барских. Певица была главным вдохновителем 18-летнего Барских, но тогда звезда была сдержанна в своих эмоциях к начинающему исполнителю. В 2008 году Макс даже попытался покончить с собой прямо на сцене, аргументируя поступок тем, что больше не может выносить холод со стороны любимой звезды.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Июл 28 2017 в 3:33 PDT

Вскоре молодые люди стали появляться на светских мероприятиях вместе, а недавно Барских шокировал публику провокационным поступком. На премии "Муз ТВ" он неожиданно для зрителей и самой Светланы поцеловал ее. Это стало новым поводом для сплетен и слухов.

Напомним, со своим гражданским мужем Андреем Царем Светлана Лобода рассталась еще в 2014 году, однако это вовсе не мешает их дочери общаться с папой. В одном из последних интервью певица рассказала, что 5-летняя Ева отлично ладит со своим отцом, и они видятся почти каждый день. По словам артистки, они с Андреем не смогли трезво оценить и понять друг друга. После того, как стали жить вместе, возлюбленные поняли, что их многое не устраивает друг в друге, а рождение дочери лишь усилило напряжение.