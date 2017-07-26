День со звездой: Светлана Лобода

Сегодня эта певица – одна из самых востребованных. Ее хиты "Случайная" и "Твои глаза" звучат отовсюду. Корреспондент Dni.Ru отправился с ней в одну из гастрольных поездок – в Женеву.

"В последние несколько лет почти 300 дней из 365 я начинаю одинаково – с самолета, – улыбается Светлана. – Меня почти не утомляет дорога. Она стала частью меня. И порой несколько дней без переезда воспринимаются мной со странным ощущением остановившегося времени. В самолетах и поездах я принадлежу сама себе. Поэтому чаще всего трачу эти часы и минуты на планы, саморазвитие, прослушивание демозаписи, монтаж видео. Аудиокниги тоже стали моими верными спутниками. Лекции Быкова, книги Веры Полозковой... Иногда – кино: Звягинцев, Джармуш, Бергман. Все это наполняет меня, дает толчки для творческого роста. И, что немаловажно, зажигает тот самый огонь внутри, который и ощущает публика".

Если концерт у Лободы в клубе, то чаще всего – ночью. "У меня есть часть дня, которую я могу потратить на знакомство с городом. В этот раз это Женева. Мне кажется, что единственный способ узнать город поближе – стать его частью. Покататься на троллейбусе, походить по узким улочкам. Выпить кофе на веранде. Каждая из таких минут кажется обыденной, но почему-то запоминается надолго. Моя работа ежесекундно связана с огромным количеством людей и переговоров, поэтому редкие минуты отдыха я предпочитаю проводить одна. Думать. Мечтать. Изучать", – говорит артистка.



Любимое место Лободы в Женеве – удивительной красоты озеро Леман, кристально чистое, похожее на море. "Его размеры так велики, что при желании ты даже в центре города можешь затеряться на его берегу и остаться один на один с природой. Или с белоснежным лебедем. Он готов внимательно выслушать тебя и, может быть, даже дать безмолвный совет. За кусочек чего-нибудь вкусного, – улыбается Светлана. – В такие минуты мне яснее всего видится будущее. Я могу наметить цели и понять, как к ним идти. Вода дает силу. Покой. Уверенность".

Впрочем, лишать себя более активных развлечений она не готова. "Аттракционы – моя слабость, – поясняет Лобода. – Вспышки адреналина и непередаваемые ощущения счастья от возможности снова почувствовать себя ребенком заряжают позитивом надолго. В детстве многие из нас торопятся повзрослеть, начать заниматься важными делами, решать вопросы. И только действительно повзрослев, ты понимаешь, как это было здорово – ни за что не отвечать, а просто ловить кайф от жизни, от таких вот качелей, игрушек, снежков. Ответственность – тяжелое бремя, хорошо, когда есть, с кем его разделить. Будь то семья или команда единомышленников".

"Люблю крыши, смотровые площадки. Когда видишь город сверху, он воспринимается по-другому. Все одновременно становится и меньше, и значительнее, будто объемнее. Жаль, что мы, люди, не летаем (улыбается). Иногда было бы здорово вот так же посмотреть на свою жизнь, чуть отстраненнее, чтобы видеть только то, что масштабно, что важно. И не замечать мелочей, на которых мы порой зацикливаемся. И из-за которых не можем ощущать вот эту бесконечную свободу, которая есть у ветра. Его силу", – пояснила звезда.

На площадку она приезжает минимум за четыре часа до концерта. "Наша Lobanda всегда работает вживую, и отстроенный, качественный звук для нас в приоритете, – рассказывает Света. – На саундчек мы тратим около трех часов. Затем – мейкап, укладка. Распевка – час. Небольшой перекус — предпочитаю что-то легкое, рыбу например. Дыхательная, артикуляционная гимнастика – для того чтобы подготовить организм к концерту, и полчаса тишины перед началом – для того чтобы настроиться на встречу с публикой".

"Это то, к чему я иду весь день: к чему готовлюсь, о чем думаю. Конечно, все концерты так или иначе похожи друг на друга. В бесконечной череде переездов они могут слиться в один. Но ты всегда помнишь публику. Ее тепло, ее реакцию, поддержку. Как она тебя встретила, как проводила, какую песню настойчивее всего требовала, как долго не отпускала", – поделилась Лобода.

"Ты можешь не запомнить город, в котором это произошло, но необычный подарок от поклонников или правильные слова любви и благодарности будешь вспоминать, и твое сердце будет наполняться любовью, – уверяет певица. – Я бесконечно признательна каждому зрителю, пришедшему на концерт. За аплодисменты, горящие глаза, совместное исполнение песен. Они – мои батарейки, заряд от которых практически неиссякаем".

Еще один спринтерский забег Лободы завершен. "Самое главное и важное в каждом прожитом моем дне то, что я делаю свое любимое дело. Я занимаюсь тем, без чего не могу представить и минуту своей жизни, – музыкой. И каждый день дарит мне новых людей, которые любят то, что я делаю, верят в меня и идут по этой жизни вместе со мной", – мудро заметила Светлана.