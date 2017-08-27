Лазарев пожаловался на проблемы на отдыхе в США
"Каждое утро на телефоне около 50-60 непрочитанных сообщений и писем... из-за большой разницы во времени с Мск , вставать приходится в 7 утра , чтобы успеть поработать и решить множество задач пока Москва работает!", – на своей странице в Instagram признался Сергей Лазарев. По его словам, отпуск получился совмещенным с работой.
Среди дел, которыми необходимо заняться – запуск проекта DVOE, подготовка нового сингла, сведение, подготовка к новому шоу и многие другие вопросы. "Иногда необходимо вот так просто ненадолго выдохнуть, посидеть посмотреть на небо, подышать океанским воздухом, чтобы набраться сил и пойти уверенно дальше....", – поделился с подписчиками Сергей Лазарев.
Судя по дальнейшим снимкам в Сети, набираться сил на плодотворную работу ему помогает и плавание. "Солнце и вода... мои источники заряда энергии...", – написал певец под снимком, на котором по грудь стоит в прозрачнейшей воде.
Еще один ролик с побережья он, по собственному признанию, записал специально для себя, чтобы пересматривать его долгими зимними вечерами в Москве, когда за окном будет 30 градусов мороза. "Ну тут , как бы , даже слов не надо....", – заметил Сергей Лазарев.
Отметим, незадолго до этого певец выложил на своей странице фотографию с бортика бассейна. Кроме купальных шорт на нем ничего не было, что привело подписчиц в неописуемое состояние восторга.
Иногда певцу необходимо просто посидеть и подышать, чтобы пойти дальше
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