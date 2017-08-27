Лазарев пожаловался на проблемы на отдыхе в США

Сергей Лазарев находится на отдыхе в США, однако полностью отрешиться от оставшихся в Москве проблем и дел у него не получается. Иногда, чтобы просто набраться сил, певец, по собственному признанию, просто сидит и дышит океанским воздухом.

прочитано 3633 раза