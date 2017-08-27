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Лазарев пожаловался на проблемы на отдыхе в США

Сергей Лазарев. Фото: Dni.Ru
Сергей Лазарев находится на отдыхе в США, однако полностью отрешиться от оставшихся в Москве проблем и дел у него не получается. Иногда, чтобы просто набраться сил, певец, по собственному признанию, просто сидит и дышит океанским воздухом.
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"Каждое утро на телефоне около 50-60 непрочитанных сообщений и писем... из-за большой разницы во времени с Мск , вставать приходится в 7 утра , чтобы успеть поработать и решить множество задач пока Москва работает!", – на своей странице в Instagram признался Сергей Лазарев. По его словам, отпуск получился совмещенным с работой.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Среди дел, которыми необходимо заняться – запуск проекта DVOE, подготовка нового сингла, сведение, подготовка к новому шоу и многие другие вопросы. "Иногда необходимо вот так просто ненадолго выдохнуть, посидеть посмотреть на небо, подышать океанским воздухом, чтобы набраться сил и пойти уверенно дальше....", – поделился с подписчиками Сергей Лазарев.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Судя по дальнейшим снимкам в Сети, набираться сил на плодотворную работу ему помогает и плавание. "Солнце и вода... мои источники заряда энергии...", – написал певец под снимком, на котором по грудь стоит в прозрачнейшей воде.

Еще один ролик с побережья он, по собственному признанию, записал специально для себя, чтобы пересматривать его долгими зимними вечерами в Москве, когда за окном будет 30 градусов мороза. "Ну тут , как бы , даже слов не надо....", – заметил Сергей Лазарев.

Отметим, незадолго до этого певец выложил на своей странице фотографию с бортика бассейна. Кроме купальных шорт на нем ничего не было, что привело подписчиц в неописуемое состояние восторга.

Автор: Геннадий Куприянов27 августа 2017, 15:06
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