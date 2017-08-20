Игорь Николаев оправдался за "гоняющую по тротуарам" дочь

Композитор Игорь Николаев встал на защиту своей дочери от певицы Юлии Проскуряковой. Родившаяся в 2015 году девочка не угрожает жизни и здоровью пешеходов, поскольку на своей игрушечной машинке "гоняет" только по частной территории.

Через свою страницу в Instagram Игорь Николаев обратился к журналистам, которые сообщили о том, что его полуторогодовалая дочь "гоняет на спортивном немецком автомобиле по пешеходным дорожкам". Подобная новость появилась после публикации фотографии ребенка в игрушечной машинке на тротуаре, где подобным вещам и есть место.

Композитор либо слишком всерьез воспринял шутку журналистов светской хроники, либо решил присоединиться к ироничной игре. "Спешу сообщить, что дело происходит на нашей СОБСТВЕННОЙ ЧАСТНОЙ территории нашего СОБСТВЕННОГО ЧАСТНОГО дома, и, следовательно, для пешеходов мы никакой опасности не представляем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Авг 19 2017 в 4:43 PDT

"Не высасывайте из пальца проблемы, которой нет, будьте здоровы и счастливы!)", – добавил Игорь Николаев. Поклонники полностью поддержали композитора: "Боже, неужели и такое пишут... Люди остановитесь", "Господи,ну что этим журналистам не успокоиться наконец то", "Придурки . Завистники.", "Идиоты кто так пишет".

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Авг 17 2017 в 8:06 PDT

"РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ))) 🚗Просто у папы в руках джойстик, а дочка думает, что red car едет сам по себе", – подписал Игорь Николаев ролик с поездкой дочери по дачной дорожке, который и вызвал нежелательную для него реакцию журналистов.

"Вот так и мы, взрослые, думаем, что сами управляем своей жизнью и поступками, в то время как нас направляет и ведет по жизни невидимая сильная рука нашего Ангела-Хранителя. Слава Богу!", – добавил он.