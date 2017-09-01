Николаев выложил трогательное фото без усов

Знаменитый певец и композитор Игорь Николаев поделился на своей страничке в Instagram снимком 1966 года. На нем маленький Игорек за партой в первом классе.

"МОЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС. 1 сентября 1966... А симпатичная девочка сидела со мной за партой... но я серьезный, на нее не смотрю... она на меня, правда, тоже... интересно, как ее звали?.. эх, детство... Сахалин...", – подписал ретро-фотографию Николаев. Правда, в безусом милом мальчишке не все узнали любимого артиста.

"Совсем не похож! Даже не верится, что Вы когда-то без усов были!", "Хм... Усы где?", "Ура, без усов увидел!", "Классное фото! Без усов не узнать!)", – не поверили своим глазам поклонники.



"Очень трогательное фото! Игорь Юрьевич, Вы, похоже, были примерным и прилежным учеником! Такой серьезный мальчик!", "И кто бы знал, что из такого прелестного мальчугана вырастет такой талантище – Гений!" "Боже, какая классная фотография", - восхитились фолловеры снимком певца.

Большинство комментаторов с ностальгией вспомнили свои золотые годы детства и юности, выразив желание хоть ненадолго оказаться в прошлом. Но машины времени пока не придумали, и все мы можем перенестись в "прекрасное далеко" лишь в воспоминаниях и посредством фотографий и видео.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Сен 1 2017 в 5:57 PDT

Напомним, ранее Игорь Николаев встал на защиту своей дочери от певицы Юлии Проскуряковой. Он сообщил в своем микроблоге, что родившаяся в 2015 году девочка не угрожает жизни и здоровью пешеходов, поскольку на своей игрушечной машинке "гоняет" только по частной территории. Так он ответил журналистам, которые сообщили о том, что его полуторогодовалая дочь "гоняет на спортивном немецком автомобиле по пешеходным дорожкам".