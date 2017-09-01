Волочкова возмущена обвинениями в алкоголизме

Балерина намерена приструнить подлых клеветников. Она устала от потока грязи в свой адрес.

На странице Андрея Малахова в социальных сетях стали появляться многочисленные обращения – якобы от поклонников, которые умоляют его спасти балерину. "Андрей! Пригласите Волочкову на свою передачу, она алкогольнозависимая... может, Вас послушает и перестанет позориться на всю страну, выкладывая свои пьянки тут. Осин же почти преобразился, может, и она опять станет человеком, нужно помочь человеку, ведь она хоть и бывшая балерина, но все же публичный человек (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратился к Малахову один из подписчиков.

И такая грязь только множится. Волочкова возмущена подобными оскорблениями! "Против меня открыта травля женой моего бывшего водителя Соней Скиртач, которого я за воровство выгнала с работы, – расплакалась звезда перед корреспондентом Dni.Ru. – Эти люди открывают нулевые аккаунты в соцсетях и пишут с их помощью всякие гадости. Совершенно точно могу сказать, что лечить нужно не меня, а души тех злобных созданий, которые живут ложью и обманом".

Упомянутая балериной Соня Скиртач, несмотря на многомиллионные долги своего мужа, продолжает настаивать, что он ни в чем не виновен. И выступает против балерины, придумывая и рассказывая о ней всякие небылицы, хотя женщины даже не знакомы. "Клевета, оскорбление, урон деловой репутации – за ложь о якобы моем пьянстве я легко могу засудить этих людей, – заявила Анастасия. – Но надеюсь, они образумятся и перестанут распространять порочащую меня информацию".