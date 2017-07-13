Анастасия Волочкова оправдалась за сумасшедшую роскошь

Анастасия Волочкова – одна из самых обсуждаемых персон. На своей странице в социальной сети она то и дело хвастается шпагатами и красивой жизнью. Dni.Ru поговорили с балериной и узнали много интересного.

Анастасия, вся страна видит хоромы, в которых Вы живете, дорогие машины, охапки цветов. Зачем Вы все это подчеркиваете?

Да, я живу в прекрасном богатом доме, но я заслужила это. Купаюсь в роскоши, как в море, и горжусь этим! Я имею возможность отдыхать на самых дорогих курортах мира, но мне все это богатство не упало с неба. Было время, когда я не имела ничего. Я много лет прожила в коммунальной квартире – знаю, что такое спать на полу, когда рядом лежит бабушка без ноги с сахарным диабетом, кот, собака, попугайчик, хомячок. В ту пору мне было 17-18 лет. Прошли годы, и я сама купила квартиру и маме, и папе.

Вам то и дело приписывают романы с известными мужчинами. Вы на самом деле так любвеобильны?

Я человек публичный, эпатажный, сексуальный, яркий, известный. Сами посудите, как у меня может не быть любимых мужчин?! Сам бог велел мне любить и быть любимой. Я могу позволить себе отдых, путешествия и романтику. Имею право. Ну простите меня за это!

Говорят, Вы любите посылать поклонникам приватные снимки...



Не вижу ничего плохого в том, чтобы присылать личные фотографии кому угодно и когда хочу. Я живу очень ярко, очень свободно, так, как многие хотели бы, да не могут себе позволить.