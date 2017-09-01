Перед смертью Петренко лишил сына наследства

Журналисты пытаются разобраться в хитросплетениях скандала, который разгорелся вокруг наследства актера Алексея Петренко. В частности, оказалось, что его собственному сыну, телеведущему и журналисту Михаилу Кожухову, ничего не достанется.

У Алексея Петренко осталось трое наследниц: дочь Полина, его третья жена Азима Абдумаминова и ее дочь Мелания, которую актер признал своей. Полина Петренко сообщила, что случайно узнала: в наследственном деле нет ни квартиры ее отца в Балашихе, ни апартаментов в центре Москвы, ни подмосковной дачи. "Оказалось, что все это имущество поэтапно с 2010 года перешло Азиме Абдумаминовой. Вероятно, по дарственной, которую оформил на нее отец", – рассказала она.

Интересно, что после смерти Галины Кожуховой все имущество – дачу, ее долю в квартире на Никитском бульваре – наследовал Алексей Петренко, а не их сын Михаил Кожухов. Полина объяснила: "Так было составлено ее завещание. Это было их с отцом совместное решение, встречное, что ли, называется. По этому завещанию вся недвижимость после смерти Галины перешла к отцу, а после смерти отца должна была перейти Михаилу. Но папа отменил завещание в 2011 году (через год после женитьбы на Азиме. – Прим. ред.). С появлением в жизни отца Азимы он и с Михаилом перестал общаться".

Публикация от Михаил Кожухов (@mikozhukhov) Авг 7 2017 в 9:18 PDT

Кстати, сам телеведущий не хочет бороться за наследство. "Кожухов – публичный, интеллигентный человек. Он не хочет поднимать скандал. А я – борец за правду. Всегда стараюсь поставить себя на место другого человека, представить, что он должен чувствовать, когда его домом, где родились его предки, вдруг завладели совершенно чужие люди..." – цитирует Полину Петренко сайт "Комсомольская правда".

Сейчас она хочет доказать, что Мелания не является дочерью умершего артиста. Поддерживает Полину адвокат Евгений Тонкий. В середине августа ими было подано два иска. "Первый касается того, что Азима Абдумаминова подделала свидетельство о рождении своей младшей дочери Мелании. В нем отцом ребенка записан Петренко. Мы же считаем, что девочка ему не родная дочь, поэтому не имеет права на долю в его наследстве. Во втором иске мы оспариваем сделку дарения (на квартиру на Никитском бульваре и дачу в Балашихе), которую Алексей Петренко совершил на имя Азимы. И просим признать Азиму Абдумаминову и ее дочь Меланию недостойными наследниками", – рассказал адвокат.

По словам защитника Петренко, актер не удочерял Меланию. "Он записан отцом не по процедуре удочерения, а на основании свидетельства о рождении – документа, который, на наш взгляд, был сфальсифицирован. Мы оспариваем факт кровного родства. Начнется суд, будут проведены экспертизы, в том числе ДНК, и тогда появится понимание, родная Мелания ему или нет", – объяснил Тонкий.

Примечательно, что в Киргизии сейчас тоже идет судебный процесс. В Бишкеке факт отцовства Петренко оспаривает некий Улукбек Сулайманов. Он утверждает, что Мелания его дочь. По его словам, Азима, с которой он состоял в гражданском браке, против его воли увезла ребенка в Москву. В первом свидетельстве о рождении девочки, которое выдал Октябрьский ЗАГС города Бишкека в 2007 году, отцом записан Улукбек. Имя девочки – Алия Улукбековна Сулейманова. А уже во втором свидетельстве – Мелания Алексеевна Петренко. Этот документ был выписан ЗАГСом села Кызыл-Адыр Таласской области Киргизии.