Съемки новых выпусков "Пусть говорят" отменены

На Первом канале не смогли найти замену Малахову. Хотя на его место пробовались несколько других популярных ведущих.

Сегодня в "Теледоме" – бывших заводских заводских цехах – на улице Лизы Чайкиной в Москве должны были состояться съемки новых выпусков "Пусть говорят". Их особенность состояла в том, что впервые зрители в студии должны были увидеть нового ведущего. Но когда редактора ток-шоу выбрали темы и пригласили героев, запись неожиданно для всех отменили.

Главной причиной источники, знакомые с ситуацией, называют неопределенность с кандидатурой ведущего. "Должны были начаться съемки программы, но уже дважды их отменяли", – сообщает РБК. Другой собеседник агентства, регулярно участвующий в съемках передачи, рассказал, что съемки откладывали два дня подряд: "Вчера была отмена, сегодня была отмена".

Сотрудники "Пусть говорят" уверяют, что уже были сняты три пилотных программы. Два выпуска вел Александр Смол из Красноярска, еще один – Дмитрий Борисов. Но в эфир они не выйдут – программы писались для руководства Первого канала и специальной фокус-группы, где и будет решена судьба ведущего.

У Первого канала остается все меньше времени – как говорят, популярное ток-шоу должно после каникул вернуться в эфир 4 сентября. До этого времени надо не определиться с ведущим, заменяющим ушедшего, по слухам, на "Россию" Андрея Малахова. Важно успеть отснятьи несколько выпусков "консерв" – не актуальных программ, которые всегда можно поставить в эфирную сетку при отсутствии новостей.