Раскрыта настоящая причина бегства ведущих с Первого канала

Шумиха оказалась выгодной для телевизионщиков. Они готовятся собирать щедрые дивиденды.

Телевизионный сезон длится с сентября по май. На протяжении 30-36 недель зрителям представляют новые сериалы, шоу, ведущих, меняют оформление студий и канала в целом. А летом в эфир идут в основном повторы успешных проектов.

В последнее время телевизионщики не раз пытались перейти с сезонного программирования на круглогодичное – запускали летом новые сериалы, программы и фильмы. Однако они не набирали достаточной аудитории, чтобы оправдать затраты на производство.

В этом году все было как обычно – лето не сулило сюрпризов и открытий. И вдруг, словно гром среди ясного неба, новость: Андрей Малахов покидает Первый канал. Официальных комментариев никто не давал, но слухи были подобны снежному кому.

Вся эта шумиха оказалась на руку Первому каналу – о "Пусть говорят" и его ведущем так много, кажется, не писали за все время существования одиозного ток-шоу. "Лето – мертвый сезон, нет громких новостей, а нужно подогреть внимание аудитории к телевидению, чтобы смотрели. Малахов на Первом канале с 1994 года. Абсолютно на своем месте. Ему незачем уходить", – считает известный критик Александр Горбунов.

Зато теперь телевизионщики довольно потирают руки: в сентябре, когда самый популярный проект вернется на экраны, его упавшие было рейтинги снова взлетят и умчатся за горизонт. Все захотят узнать, кто будет вести программу и куда делся Малахов. По некоторым данным, на Первом готовят специальный анонсирующий ролик нового сезона "Пусть говорят".

В том, что проект останется в эфире, сомнений нет. "Пусть говорят" – наркотик для определенной части населения. Если программу закрыть, начнется ломка у тех, кто подсел на эту телеиглу, тем более что передачи подобного формата неслучайно в эфире стоят рядом с политическими шоу. Таблоиды формата "Пусть говорят" раскачивают всевозможные моральные и нравственные табу, после чего зрителей можно брать тепленькими", – цитирует критика Юрия Богомолова газета "Мир новостей".

Между тем выяснилось, что Первый канал покинул и Александр Олешко. Впрочем, ушел артист просто потому, что с ним не продлили контракт на 2017-й год. Для шоумена не нашлось проектов, и от его услуг в дирекции Первого решили отказаться.