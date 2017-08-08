Звезды шокированы гибелью любимой актрисы Райкина

Dni.Ru поговорили с коллегами актрисы Полины Шаниной. Для них новость о случившемся прозвучала как гром среди ясного неба.

Новость о гибели звезды "Сатирикона" Полины Шаниной поразила театральную среду. Тело актрисы нашли под окнами ее квартиры на Новоостанкинской улице.

В знаменитом московском театре Полина была занята в пяти самых кассовых спектаклях, в том числе в скандальной постановке "Все оттенки голубого", премьера которой состоялась в 2015 году. В истории о страданиях гея-подростка она играла сразу три роли – Люка Скайуокера, Медсестры и Одноклассницы.

Говорят, худрук "Сатирикона" Константин Райкин высоко ценил Полину за талант, харизму и работоспособность. Поэтому и старался задействовать ее как можно чаще.

Dni.Ru, узнав о драме, которая разыгралась на Новоостанкинской улице, связались с актером Владимиром Большовым, игравшим во "Всех оттенках голубого". Разбуженный ранним звонком актер был шокирован: "Какой ужас! Я ничего об этом не слышал еще, но это кошмар!"

В администрации театра Dni.Ru отметили, что подробностей трагедии пока не знают. Судя по всему, репертуарная сетка "Сатирикон" будет пересмотрена: быстро ввести актрис сразу в пять спектаклей очень непросто.

Как писали Dni.Ru, Полина Шанина тяжело переживала гибель своего молодого человека, ушедшего в апреле 2017 года. Связано ли это с утренним происшествием, пока не известно.