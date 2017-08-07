Ведущего "Пусть говорят" убили прямо в студии

Ушедшему Андрею Малахову посвятили спецвыпуск программы. Хотя многие поклонники отзываются в это верить.

Сотрудники Первого канала уверяют, что "с удивлением и смехом" следят за шумихой, которая разворачивается вокруг перехода ведущего программы "Пусть говорят" Андрея Малахова к конкурентам. По их словам, скандал возник на ровном месте и никаких предпосылок для того, чтобы вся страна стояла на ушах, не было. "Многие публикации в прессе на эту тему похожи на маразм", – говорят на Первом.

Между тем появляются все новые подробности того, как бессменный ведущий "Пусть говорят" покидает Первый канал. Как удалось выяснить Dni.Ru у осведомленных людей в "Останкино", 10 августа станет, очевидно, последним рабочим днем Малахова. После этого его пропуск в телецентр "Останкино" будет якобы аннулирован.

А программа "Прощай, Андрей", о которой рассказал актер Станислав Садальский, как ожидается, выйдет в эфир в последнюю неделю августа. В студии, судя по всему, соберутся герои самых резонансных выпусков, в том числе дважды изнасилованная Диана Шурыгина и актер-скандалист Никита Джигурда. Они расскажут, как изменилась их жизнь после тех передач и вспомнят, каким был Андрей Малахов в кадре и вне его.

Во время записи программы, как заверяют очевидны из массовки, зрителям было явлено и новое лицо ток-шоу. А Малахов как ведущий "Пусть говорят" был, таким образом, убит. Эксперты сходятся во мнении, что с его переходом на "Россию 1" рейтинги передачи могут пошатнуться.