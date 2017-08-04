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Сергей Жуков на грани срыва попросил помощи

Сергей Жуков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Бывший солист группы "Руки вверх" обратился к поклонникам. Артист попросил активнее подписываться на него в Instagram, поскольку цифра 666 в графе "подписчики" не дает ему покоя.

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"Друзья, у меня страшное число подписчиков. Попросите своих друзей срочно подписаться на меня и исправить цифру в большую сторону. Помогайте или я сорвусь и пойду на ночь глядя к холодильнику. Пожалейте папу Сережу", – написал у себя в микроблоге музыкант.

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Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Фанаты отнеслись к публикации с юмором, как и сам артист. "Духи, придите и поддержите папу Сережу. У него 666 – сделайте 777", "Это не страшное число, а блатное", "666 не такое уж и жуткое число. Посмотри на него с другой стороны", "Это всего лишь числа. Не верь в приметы. Для меня даже черная кошка – к деньгам", "Это не ужас! Это крутое число! Это популярность!", "666 – круто же", – поспешили успокоить кумира поклонники.  

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Недавно Сергей Жуков обвенчался со своей супругой Региной Бурд. О венчании пары стало известно благодаря интернету. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram российский исполнитель опубликовал фотографию с таинства. "Навсегда..." – лаконично подписал снимок Сергей. Регина выложила аналогичное фото и подписала его так же.

По признанию Бурд, родившей мужу трех детей, они долго шли к этому решению. "Сначала не могли этого сделать, потому что Сережа был некрещеным. Он принял православие три года назад. И мы стали обсуждать, что неплохо бы стать мужем и женой не только официально, но и перед Богом. Но у мужа постоянно гастроли, концерты... Этим летом любимый нашел время", – рассказала Регина.

Автор: Василиса Моргунова4 августа 2017, 10:39
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