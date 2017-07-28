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Российский певец обвенчался с многодетной матерью

Регина Бурд и Сергей Жуков. Фото: vk.com/id1756972
Популярный исполнитель, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков решился на важный шаг. Певец обвенчался со своей женой, матерью троих детей Региной Бурд.
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О венчании Сергея Жукова и Регины Бурд стало известно благодаря интернету. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram российский исполнитель опубликовал фотографию, изображающую таинство. "Навсегда..." – лаконично подписал снимок Сергей Жуков. Отметим. что и в своем аккаунте Регина выложила аналогичное фото и подписала его точно также.

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Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Многочисленные поклонники выразили свои поздравления супругам. "какое событие прекрасное. счастья вам", "Да хранит Господь ваши узы на веки вечные.Аминь🙏🏼👼🏼", "Здорово, поздравляю😘 крепкого семейного счастья вам", "От всей души вас поздравляю! Счастья вам и вашим деткам на многие года!", " Поздравляю! Очень осознанный и ответственный шаг! Счастья вам, Любви и Благополучия! Пусть Бог хранит вашу Семью", – высказались поклонники Регины и Сергея.

О желании супругов обвенчаться СМИ писали на днях. По признанию Бурд, родившей Жукову трех детей, они с мужем долго шли к этому решению. "Сначала не могли этого сделать, потому что Сережа был некрещеным. Он принял православие три года назад. И мы стали обсуждать, что неплохо бы стать мужем и женой не только официально, но и перед Богом. Но у мужа постоянно гастроли, концерты... Этим летом любимый нашел время", – рассказала Регина.

Сообщалось, что таинство состоится в храме "Большое Вознесение" у Никитских ворот – того самого, в котором клятвы вечной любви и верности давали поэт Александр Пушкин и его супруга Наталья Гончарова. На венчание Регина и Сергей пригласили только самых близких людей. Возможно, потом пройдет небольшое торжество. посвященное такому важному событию в жизни супругов.

Ранее в своем аккаунте в Instagram Жуков посвятил жене трогательный пост. "Мне посчастливилось в 40 лет осознать то, что с каждым прожитым днем я все больше и больше влюбляюсь в свою жену @burdregina. Да, так бывает. И это не "бес в ребро". Это любовь! Мне ее всегда не хватает. Даже если мы вместе все 24 часа, все равно мне ее мало. Я нахожу все новые и новые грани ее великолепия, грациозности, мудрости, заботы. Я купаюсь в этих ощущениях и абсолютно счастлив с ней и с нашими любимыми детками. Я начал больше писать стихов, песен, наметок. Я снова полон сил и энергии", – написал Сергей Жуков.

Автор: Наталья Аряева28 июля 2017, 09:21
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