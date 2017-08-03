Сын довел Хабенского до слез

Девятилетний сын Константина Хабенского от первого брака актера с журналисткой Анастасией Смирновой, учится в Барселоне в школе-интернате. Константин души не чает в ребенке и навещает его при первой же возможности.

В начале учебного года Хабенский пообещал сыну взять его на лето к себе, если у того не будет проблем с поведением. В итоге актер сдержал свое слово и на эти летние каникулы Ваня сам прилетел к папе.

Недавно Константин с Иваном отправились в Сочи на детский фестиваль, где вместе гуляли по городу, купались в море и даже выходили на сцену. Друг Хабенского рассказал, что в Испании школьников постоянно побуждают к размышлениям, не давая готовых объяснений. Это касается, например, анализа литературных произведений.

Публикация от БФ Константина Хабенского (@khabensky_fund) Май 20 2017 в 4:38 PDT

"Хабенский сказал мне: дескать, боюсь лишь одного – что я отнимаю у Вани детство. Но отметил: мол, крутое образование даст сыну шанс стать умнее и лучше меня. Ваня тоже понимает, что должен хорошо учиться. Он уже сказал отцу, что будет поступать либо в Оксфорд, либо в Гарвард. Хабенский шутит: дескать, еще год поживет, свободно тратя деньги, а потом будет копить на новое обучение сына", – цитирует приятеля актера сайт "Комсомольская правда".

Сейчас Ваня отдыхает на даче у папы в Московской области. Константин переживал, как пройдет встреча сына с годовалой Сашей, которая родилась в его втором браке с Ольгой Литвиновой. Опасения артиста не подтвердились. Дети нашли общий язык друг с другом. Хабенский даже прослезился, когда Иван взял Сашу на руки.

Более того, по утверждениям инсайдера, Иван однажды назвал нынешнюю избранницу отца мамой, правда, тут же одернулся. Хабенский поспешил успокоить наследника, что это нормально и даже хорошо.

По словам знакомого Константина, актер искренне гордится сыном. Мальчик учится гуманитарном классе, где делают упор на иностранные языки, литературу, мировую историю, искусство и культуру. Он прекрасно владеет английским и испанским языками.