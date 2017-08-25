Полуголую Шейк застукали в обнимку с рыжей цыпочкой
Жители города уже в курсе, что к ним приехала мировая звезда. "Ирина Шейк снова в Сибае", – такая запись появилась в интернет-сообществе, который освещает происходящее в городе. Подтверждение тому – снимок Шейк и работницы местного отделения Сбербанка, ставший хитом социальных сетей.
У бабушки красавица словно бы вернулась в детство. Утро – на прогулке, обед – в огороде, ужин – за большим столом, на котором еле-еле помещаются мясные пирожки, сладкие рогалики, разносолы... Шейк на своей странице в социальных сетях публикует фотоотчет о башкирских каникулах – она запечатлела огород, где растут помидоры, курятник с десятками несушек, миску салата из свежих овощей.
На очередной фотографии Ирина предстала в курятнике с рыжей цыпочкой в руках. Длинные голые ноги красавицы, конечно, притягивают внимание. Почему-то остро захотелось оказаться на месте той курицы, что в руках у Шейк. И вспомнились строчки из стихотворения Гавриила Державина:
Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках,
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях.
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезды и свистели,
Выводили и птенцов;
Никогда б я не сгибался,
Вечно ими любовался,
Был счастливей всех сучков.
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