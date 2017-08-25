Полуголую Шейк застукали в обнимку с рыжей цыпочкой

Модель Ирина Шейк не забывает о своих корнях. Она оставила жениха Брэдли Купера в Америке и вместе вместе с дочерью Леей отправилась в российскую глубинку. В башкирском городе Сибай живет ее бабушка Нина Коренкова.

Жители города уже в курсе, что к ним приехала мировая звезда. "Ирина Шейк снова в Сибае", – такая запись появилась в интернет-сообществе, который освещает происходящее в городе. Подтверждение тому – снимок Шейк и работницы местного отделения Сбербанка, ставший хитом социальных сетей.



У бабушки красавица словно бы вернулась в детство. Утро – на прогулке, обед – в огороде, ужин – за большим столом, на котором еле-еле помещаются мясные пирожки, сладкие рогалики, разносолы... Шейк на своей странице в социальных сетях публикует фотоотчет о башкирских каникулах – она запечатлела огород, где растут помидоры, курятник с десятками несушек, миску салата из свежих овощей.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Авг 24 2017 в 5:41 PDT

На очередной фотографии Ирина предстала в курятнике с рыжей цыпочкой в руках. Длинные голые ноги красавицы, конечно, притягивают внимание. Почему-то остро захотелось оказаться на месте той курицы, что в руках у Шейк. И вспомнились строчки из стихотворения Гавриила Державина:

Если б милые девицы

Так могли летать, как птицы,

И садились на сучках,

Я желал бы быть сучочком,

Чтобы тысячам девочкам

На моих сидеть ветвях.

Пусть сидели бы и пели,

Вили гнезды и свистели,

Выводили и птенцов;

Никогда б я не сгибался,

Вечно ими любовался,

Был счастливей всех сучков.

