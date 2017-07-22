В Сети появилось фото полностью голой Ирины Шейк

Фотография полностью обнаженной супермодели российского происхождения Ирины Шейк буквально взорвала Сеть. При этом снимок на своей странице в Instagram выложила сама девушка.

К "сливам" интимных фотографий знаменитостей в мире уже привыкли – злоумышленники получают доступ к личным архивам звезд и публикуют все их снимки в неглиже. Однако провокационную фотографию Ирина Шейк выложила сама.

На снимке, судя по подписи сделанном профессиональным фотографом Марио Тестино для испанской версии модного журнала Vogue, российская супермодель предстала абсолютно голой. Из предметов гардероба на ней лишь массивная шляпа. Все интимные места девушка прикрывает руками. Впрочем, это обстоятельство не охладило пыл увидевших снимок.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Июл 21 2017 в 5:08 PDT

Среди поклонников красотки из России фотография возымела эффект разорвавшейся бомбы. Всего за несколько часов публикация успела набрать Свыше 120 тысяч отметок "нравится" (и этот показатель продолжает расти буквально на глазах) и порядка 500 восторженных комментариев. На разных языках, а порой и вовсе не прибегая к словам, используя лишь смайлы, люди спешат поделиться своим восторгом от увиденного.

Отметим, это не единственная сделанная для испанского Vogue фотография, которую Ирина Шейк выложила на своей странице. На еще одном снимке она предстала в необычном образе – в массивных сапогах, перчатках до локтей, в пышной юбке и со странным верхом. Впрочем, столь же бурной реакции, как и ее голая фотография этот снимок не вызвал, о чем свидетельствуют показатели лайков и комментариев.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Июл 21 2017 в 5:09 PDT

Отметим, Ирина Шейк часто оказывается в центре общественного обсуждения благодаря своему чувству стиля и выдающимся достоинствам фигуры. Особенно людей поражает то, как быстро российской супермодели удалось привести себя в форму после родов. Всего через несколько месяцев красотка могла позволить себе обтягивающие наряды, подчеркивающие все особенности фигуры.