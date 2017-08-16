Бесстыжий Панин вывалил на всеобщее обозрение свое достоинство

Артист поразил новой дерзкой выходкой. Кажется, ему нравится шумиха и ажиотаж, которые сейчас непременно возникнут.

Эксцентричный Алексей Панин – большой любитель эпатировать публику. То и дело в эфире телеканалов и на просторах Интернета появляются видеозаписи, на которых видно, как актер гуляет по улицам в женском белье, онанирует под окнами горожан, занимается оральным сексом другим мужчиной.

Похоже, актеру нравится привлекать к себе внимание, он любит шумиху. Поэтому и не устает провоцировать, а потом наблюдать за реакцией общественности. Вот и снова на своей странице в социальной сети Instagram Панин опубликовал фото сомнительного художественного достоинства. Голый Алексей сидит в душе, вывалив на всеобщее обозрение свой внушительный мужской орган (редакция Dni.Ru заретушировала его, чтобы не смущать ревнителей нравственности и закона).

"Специально не буду подписывать эту фотографию. Интересно как это перевернут и что из этого придумают "туалетные" СМИ, которые роются в фотографиях на моей страниц", – подписал Панин вызывающий кадр. При этом функцию комментирования фотографии актер закрыл.

Возможно, он боится обвинений в эксгибиционизме. Или помнит, что сейчас активно идет сбор подписей под петицией с требованием провести его принудительное психиатрическое обследование. "Все помнят, как актер несколько лет назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал обнаженным по коридору гостиницы, неоднократно устраивал погромы в ресторанах и других местах общественного пользования. Ужас и в том, что актер воспитывает 9-летнюю дочь, которая видит все эти безобразия и гнусности", – говорится в обращении.