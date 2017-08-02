Звезды об избитом в день ВДВ журналисте: стыд и позор

Знаменитости комментируют скандал, случившийся в прямом эфире. Все в шоке от поведения пьяного деклассированного маргинала.

Сегодня в Интернете появился ролик, наделавший много шума. На записи видно, как журналист канала НТВ Никита Развозжаев ведет репортаж под названием "Расплескалась синева..." о праздновании Дня ВДВ у фонтана в парке Горького. К нему подошел пьяный мужчина, нецензурно выражаясь и проявляя агрессию. Репортер, работая в прямом эфире, тактично попросил хулигана помолчать, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

Звезды, которые увидели этот сюжет в эфире выпуска новостей, были в шоке. "Позор!! Стыд!!! Вседозволенность! Хамство возведенное в культ ! Мрак и дно", – комментирует это случившееся в прямом эфире ЧП певец Сергей Лазарев. "No comments", – написала под видео Юлия Началава и сопроводила комментарий красноречивыми хештегами #бываетжетакое #nocomments #agressivepeople.

В это же самое время первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич предложил, как писали Dni.Ru, разрешить проведение гей-парад в Москве. Но только в День ВДВ, когда на улицах беснуется пьяная "десантура". "Потому что все десантники, которых я знаю, они все „лесбияны“, они очень любят женщин", – пояснил свое предложение чиновник. О том, что ждет в этом случае вышедших на парад, легко можно догадаться по скандальному видео, которое так шокировало знаменитостей.



