Панин возмутил новой развратной выходкой
Снимок появился на странице Панина в социальной сети Instagram. Известного актера запечатлели практически голым. Рядом с ним находится девушка, а сама сцена похожа на отрывок из порнографического фильма.
В подписи к фотографии Панин написал, что этот кадр был сделан во время съемок сериала. Впрочем, далеко не все пользователи сети оценили креативный подход актера. "Совсем уже", – написал один из самых сдержанных комментаторов.
Некоторые позволили себе и оскорбления в адрес Панина. "Панин **** (какого черта) отца позориш говнюк (здесь и далее орфография и пунктуация авторов соблюдены – Прим. ред.)" – пишет один из комментаторов. "Куда мир катиться", – поддерживает его другой.
Примечательно, что многие оценили физическую форму актера. "Ножки то какие стройные", – отметил пользователь сети. "Хорошая попа, хочу сжимать", – добавил другой.
Отметим, Панин часто публикует на своей странице в социальной сети Instagram снимки, которые многие пользователи считают противоречивыми. В частности, актер неоднократно показывал кадры со своего отдыха: на пляже он предпочитает полностью избавляться от одежды.
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