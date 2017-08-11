Полина Гагарина похудела на 23 килограмма

Полина Гагарина недавно стала мамой во второй раз. Певица не стала затягивать с декретным отпуском и принялась приводить фигуру в порядок.

Фотограф Дмитрий Исхаков поддержал супругу, благодаря чему она быстро вернулась к творчеству и светской жизни. Женская аудитория подписчиков Полины Гагариной с нетерпением ждала, когда та поделится своими секретами.



И вот в Instagram певицы появился долгожданный пост на эту тему: "На данный момент своего идеального веса, который был до беременности, я еще не достигла. Мне осталось побороться с тремя килограммами. Они для меня принципиально важны – сейчас я вешу 56, мне нужны мои 53".

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Авг 10 2017 в 8:43 PDT

Полина призналась, что за вторую беременность набрала ровно столько же, сколько за первую – 25 килограммов. Чтобы не расстраиваться, она попросила врача не напоминать об этом и даже взвешивалась с закрытыми глазами.

"В роддом я вошла с весом 78,5", – написала артистка. А через две недели после рождения дочери Мии она начала выступать. Вес уходил не так быстро, как хотелось бы, поскольку молодая мама продолжала кормить грудью.

Гагарина подробно расписала диету, которую ей порекомендовала опытная подруга: "Главный принцип – не оставаться голодным, если хочется жрать. Перекусите курочкой или, например, белком без желтка. Главная проблема, с которой столкнулась я, – дисциплина. Приготовить, взять из дома еду и вовремя ее съесть. Со временем привыкаешь ко всему, а если есть мотивация, делаешь все как миленький".