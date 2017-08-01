Бари Алибасов признал внебрачного ребенка

Наследник продюсера появится на свет в Лондоне. Впрочем, скептики считают, что создатель группы "На-На" и его пассия просто пиарятся.

Светская тусовка стоит на ушах: бизнесвумен Ляна Фридман заявила, что ждет ребенка от продюсера Бари Алибасова. Тот долго открещивался, но в итоге признал себя отцом малыша и заявил, что с нетерпением ждет его появления на свет.

"Люблю Ляну и жить без нее не могу, – признался 70-летний Алибасов. – Трогаю ее животик. Мне кажется, что там будет двойня. Я хочу от нее четверых. Потомство мне нужно: дети – это всегда счастье. Они дают энергию и заряд позитива. Так что пусть рожает!"

По словам Бари, он трепетно относится к любимой и старается во всем ей помогать. Недавно пара гуляла по ночной Москве и строила планы на будущее. Останавливаться на достигнутом продюсер не собирается и надеется, что бизнесвумен подарит ему еще нескольких детей.

Рожать Фридман планирует в Лондоне. Туда вскоре, как выяснил портал womansstyle.ru, отправится и Алибасов. Помимо ожидания малыша, будущая мать занимается ремонтом загородного поместья. Предполагается, что именно там будет расти ребенок.

Однако ясновидящая Марианна Абравитова в эту историю не верит. "Беременности нет и быть не может. Стопроцентная пиар-акция. Карты показывают, что эта Ляна Фридман – большой мыльный пузырь. Все ее миллионы и состояние – вымысел. И от Бари Алибасова она не беременна. Я бы посоветовала даме пиариться на чем-то другом. Этот неуместный пиар приведет Ляну Фридман в тупик и отнюдь не прибавит ей известности", – заявила провидица Dni.Ru.