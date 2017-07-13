Подруга беременна от 70-летнего Бари Алибасова

Мальчика назовут в честь его отца. Правда, сам продюсер об этом еще не знает. Но, конечно, обрадуется.

Эпатажный продюсер, основатель группы "На-На", 70-летний Бари Алибасов готовится стать отцом. Ребенка ему, как говорят, подарит его ближайшая подруга, бизнесвумен Ляна Фридман. Причем случится это в Англии, где Ляна проводит большую часть времени. Об этом она сама сообщила лично.

"Это правда: я беременна, – улыбается довольная Ляна. – Хотя мы с Бари ничего не планировали. Так получилось само собой. С ним мы познакомились шесть лет назад. С тех пор начали общаться. При этом близких отношений у нас долгое время не было. Они начались совсем недавно".

"Бари – очень добрый и надежный человек. Таких мало. На него можно смело положиться. Для нашего ребенка он будет хорошим отцом – в этом я уверена. Кстати, о том, что я беременна, он пока не знает. Животик у меня еще не сильно заметен: я пока его маскирую. Если у меня родится мальчик, я назову его в честь отца Алибасова – Каримом! Думаю, Бари будет очень счастлив. А я – вдвойне", – цитирует Фридман портал WomansStyle.ru

Заметим, что у Алибасова уже есть взрослый сын 1985 года рождения от Елены Уронич. Бари-младший считается главным стартапером России - он помог открыть бизнес более чем трем тысячам предпринимателей.