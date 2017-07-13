Подруга беременна от 70-летнего Бари Алибасова
Эпатажный продюсер, основатель группы "На-На", 70-летний Бари Алибасов готовится стать отцом. Ребенка ему, как говорят, подарит его ближайшая подруга, бизнесвумен Ляна Фридман. Причем случится это в Англии, где Ляна проводит большую часть времени. Об этом она сама сообщила лично.
"Это правда: я беременна, – улыбается довольная Ляна. – Хотя мы с Бари ничего не планировали. Так получилось само собой. С ним мы познакомились шесть лет назад. С тех пор начали общаться. При этом близких отношений у нас долгое время не было. Они начались совсем недавно".
"Бари – очень добрый и надежный человек. Таких мало. На него можно смело положиться. Для нашего ребенка он будет хорошим отцом – в этом я уверена. Кстати, о том, что я беременна, он пока не знает. Животик у меня еще не сильно заметен: я пока его маскирую. Если у меня родится мальчик, я назову его в честь отца Алибасова – Каримом! Думаю, Бари будет очень счастлив. А я – вдвойне", – цитирует Фридман портал WomansStyle.ru
Заметим, что у Алибасова уже есть взрослый сын 1985 года рождения от Елены Уронич. Бари-младший считается главным стартапером России - он помог открыть бизнес более чем трем тысячам предпринимателей.
Певица дала интервью корреспонденту Dni.Ru
Модели не хватает собственных ресурсов
Скандальная студентка подвела под монастырь главу "Первого канала"
Певица взбудоражила интернет провокационной фотосессией