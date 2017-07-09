"Полиция" задержала Костюшкина
Ролик появился на личной странице Костюшкина в социальной сети Instagram. На опубликованных кадрах видно, как мужчина, одетый в форму полиции, насильно доставляет певца в гримерку.
Не исключено, что во время импровизированного задержания исполнитель получил травму. Судя по видеоролику, "правоохранитель" сильно приложил Костюшкина головой о дверь.
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