"Полиция" задержала Костюшкина

Известный певец Стас Костюшкин опубликовал необычный видеоролик. Судя по всему, исполнителя пришлось принудительно доставить в гримерку.

Ролик появился на личной странице Костюшкина в социальной сети Instagram. На опубликованных кадрах видно, как мужчина, одетый в форму полиции, насильно доставляет певца в гримерку.

Не исключено, что во время импровизированного задержания исполнитель получил травму. Судя по видеоролику, "правоохранитель" сильно приложил Костюшкина головой о дверь.