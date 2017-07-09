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"Полиция" задержала Костюшкина

Стас Костюшкин. Фото: Dni.Ru
Известный певец Стас Костюшкин опубликовал необычный видеоролик. Судя по всему, исполнителя пришлось принудительно доставить в гримерку.
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Ролик появился на личной странице Костюшкина в социальной сети Instagram. На опубликованных кадрах видно, как мужчина, одетый в форму полиции, насильно доставляет певца в гримерку.

Не исключено, что во время импровизированного задержания исполнитель получил травму. Судя по видеоролику, "правоохранитель" сильно приложил Костюшкина головой о дверь.

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Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

Автор: Евгений Мышко9 июля 2017, 17:13
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