На Пугачеву набросились из-за шумных кутежей

Королева российской эстрады Алла Пугачева уже давно не живет в своем особняке в Бережках. Соседи до сих пор помнят, как шумные кутежи певицы ставили на уши всю деревню

Жители деревни Бережки рассказывают, что буквально потеряли покой в переездом Пугачевой. В беседе с журналистами они набросились с критикой на исполнительницу. "Было еще тише, пока она не приезжала!" – рассказал один из бывших соседей певицы.

По его словам, с тех пор, как туда переехала Пугачева, многое изменилось. Например, в деревне построили дорогу. Кроме того, в поселении сразу появилось много домов нового образца.

Примечательно, что вскоре после переезда "тусовки" Пугачевой начали выходить далеко за пределы ее владений. Она стала проводить в Бережках престижные соревнования с крупным призовым фондом, во время которых все деревня буквально стояла на ушах, передает НТВ.ru.

enter; width:100%;"> Публикация от ALLA PUGACHEVA | primadonna. (@allaprimadonna) Июл 14 2016 в 9:03 PDT

Отметим, что сейчас Пугачева живет в замке в деревне Грязь со своим мужем Максимом Галкиным. Однако дом в Бережках она решила не продавать. Сначала там жила Кристина Орбакайте с семьей, а теперь владение досталось внуку исполнительницы Никита Пресняков.

Соседи называют Преснякова очень воспитанным молодым человеком. "Никита постоянно здесь", – говорит один из местных жителей. "Очень порядочный, дай Бог такой молодежи быть многим", – отмечает другой.