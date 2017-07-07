Дана Борисова на шикарной вилле жалуется на жизнь

Дана Борисова, которую в ходе лечения от наркомании разместили на шикарной вилле в Таиланде, жалуется на жизнь. Телеведущая призналась, что в просторном особняке с прекрасным бассейном ей очень тяжело.

Вилла для VIP-пациентов дорогостоящего реабилитационного центра, расположенная на райском острове, буквально утопает в зелени. В роскошном особняке есть стильный бассейн для тех, кому хочется купаться, а выходить из дома лень или врачи запретили.

На буйство дикой природы, окружившей строение, любо-дорого смотреть кому угодно, но только не Дане Борисовой. Блондинка даже в таких комфортабельных условиях нашла повод кукситься.

Телеведущая сняла видео в своем новом временном жилище. Она вроде бы и похвасталась красивой виллой, но при этом призналась подписчикам, что все время хандрит.

"Посмотрите, какой у нас чудесный дом. Это наш второй дом. Теперь я временно проживаю здесь. Посмотрите, какие у нас джунгли, какой у нас бассейн красивый. Мне, конечно, очень тяжело, не перестаю жаловаться", – с грустью в голосе сказала Дана.

Телеведущая не стала озвучивать причину своего недовольства и предпочла сообщить об успехах. По словам Борисовой, она уже два с половиной месяца находится в Таиланде на реабилитации. "Я теперь стала впереди идущей, поэтому своим примером должна вдохновлять других реабилитантов", – отметила звезда, которая, судя по всему, идет на поправку и делает успехи в борьбе с зависимостью.

enter; width:100%;"> Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июл 7 2017 в 3:59 PDT

Сейчас ее задачи – налаживать отношения с другими постояльцами виллы и менять свое мышление. Дана добавила, что готовит для своих соседей еду, убирается в особняке и работает над своей книгой "Одержимость".

Ранее Борисова подробнее рассказала о своем переезде. "На Самуи наш рц Сабаи расположен сразу на двух виллах в разных концах острова. Меня с тремя другими реабилитантами перевели в другой дом. Он расположен в диких джунглях, многих ребят я знала раньше, с другим только познакомилась. Здесь немного другой распорядок дня, другой психолог", – отчиталась перед поклонниками телеведущая.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июл 6 2017 в 5:26 PDT

По словам Даны, ее как опытную пациентку, выдержавшую в рехабе два с половиной месяца, уже повысили в статусе. "Я с гордостью поддерживаю мое новое назначение впереди идущей. Теперь мне нельзя лениться и не работать на группах", – перечислила свои обязанности блондинка.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 29 2017 в 8:09 PDT

Борисова призналась, что очень соскучилась по своей дочери Полине Аксеновой. "С 13 июня не слышала ее голосок", – пожаловалась тоскующая по ребенку мать. В ближайшее время у Даны будет возможность отключиться от грустных мыслей. "9 июля нас везут в трехдневную поездку в Малайзию на экскурсию", – сообщила телеведущая и передала привет своему близкому другу Андрею Малахову.