Округлившаяся Подольская о беременности
Наталья Подольская вместе с супругом, популярным исполнителем Владимиром Пресняковым, и сыном Артемием отдыхает на одном из заграничных курортов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка регулярно радует многочисленных поклонников отпускными фотографиями и видеозаписями.
Певица выкладывает кадры, на которых позирует в красивых ярких купальниках и туниках, легких кофточках и накидках. А так как Наталья выбирает в основном свободные наряды, которые складками лежат на ее фигуре, поклонники заподозрили певицу в беременности. Дескать, артистка округлилась. Некоторые особо смелые фанаты даже начали поздравлять Подольскую со скорым прибавлением в семействе.
В итоге, Наталья решила сразу прояснить ситуацию. Артистка выложила снимок, на котором запечатлена вместе с супругом и сыном. "Дорогие мои! Вы конечно готовы углядеть живот, даже там, где его нет. Я не беременна, хотя конечно мечтаю об этом. А пока нам безумно хорошо втроем", – обратилась к подписчикам Подольская.
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Фанаты не расстроились. Они, наоборот, рассыпались в комплиментах Наталье, Владимиру и их наследнику. "Счастья Вашей лучезарной семье 💞", "Какие вы прикольные😊 счастья вам всем троим огромного 😍", "Красивая, прекрасная семья!", "Господи, какие классные и фото бесподобное! Такая семья!!!" – написали фанаты.
Пресняков и Подольская считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Причем Владимир поддерживает Наталью не только в личной жизни, но и в творчестве. "Когда мы только начали жить вместе, Наташа поставила мне одно условие, – рассказал Владимир Пресняков в недавнем интервью. – Выдвинула, можно сказать, ультиматум: попросила, чтобы я непременно присутствовал в студии на всех ее записях. И теперь еду туда в любом состоянии – больной, сонный. Просто ей очень важны мои советы, профессиональное мнение. Она ленивая, а я могу ее мощно мотивировать".
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