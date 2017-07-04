Боярская откровенно о муже и переживаниях

Лиза Боярская дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, насколько они с мужем, актером Максимом Матвеевым, разные люди. Однако она отметила, что они хорошо друг друга чувствуют.

В СМИ регулярно появляется информации о разводе Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Однако актеры счастливы в браке, отчасти благодаря тому, что они друг друга дополняют.

"С одной стороны, я легкая и бесконфликтная, а Максим темпераментный и вспыльчивый, но отходчивый. С другой стороны, я могу доходить до исступления и сходить с ума на тот или иной счет, а Максим в этом плане спокойнее", – призналась Боярская.

По мнению актрисы, каждый человек меняется под влиянием обстоятельств. "Какая-то трагедия может произвести на него колоссальное впечатление, а может, наоборот, опустошить. В то же время мелочь, нюанс могут сорвать голову и раз и навсегда испортить отношения. Любой человек обуреваем самыми разными чувствами: и благородными, и подлыми, и светлыми, и темными в разные периоды времени. К примеру, ребенок, плачущий в самолете, у меня, как правило, вызывает жалость и умиление, потому что я сама мама, но иногда и мне очень хочется, чтобы он помолчал", – цитирует Боярскую WomanHit.

enter; width:100%;"> Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Янв 18 2017 в 11:21 PST

Тот факт, что Лиза и Максим актеры, им идет только на пользу. "Если я прихожу уставшая, то меня все отправляют отдыхать, и после ночной смены никто не заставит вести ребенка в сад или готовить еду. А поскольку мы с Максимом опять же находимся внутри одной профессии, то знаем, как можно устать после спектакля и что такое легкая смена и тяжелая. Я по выражению лица входящего мужа сразу понимаю, какое у него настроение и, соответственно, можно ли продолжить вечер втроем, поделав что-то интересное, или ему нужно отдохнуть, а я сама займусь чем-то с ребенком. Мы друг друга очень хорошо чувствуем", – заключила актриса.