Алибасов шокировал откровениями об интимной жизни солистов "На-На"

Легендарная группа "На-На" отметила 28-летие. Менялись солисты, образы, песни – неизменным оставался лишь продюсер коллектива Бари Алибасов. В беседе с корреспондентом Dni.Ru он сделал неожиданное признание.

"Радикальное отличие "На-На" от той же группы "Ласковый май" в том, что там пели детдомовцы, сироты, у которых не было даже членов, а у меня все ребята – жеребцы, осеменители, – посмеялся Бари Каримович. – Задача, которую я перед ними поставил, была не только музыкальная. Им надлежало опылять всю территорию Советского Союза – от Петропавловска-Камчатского до Бреста".

"Я сам свидетель того, как к Владимиру Политову выстраивались по 50-60 девиц, – продолжил Алибасов. – Помню эту очередь перед домом в Мерзляковском переулке... Дежурили круглосуточно. Вова выходил, показывал пальцем и говорил: "Ты, ты и ты!" И девицы шли за ним. Часто утехи проходили под моим наблюдением. Правда, свечку я не держал, ибо сам был занят парочкой девиц. Да и на гастролях всегда в номерах толпились поклонницы – я это только приветствовал".

Подобные развлечения не проходили бесследно. "Во время гастролей в Саратове мне подбросили под дверь гостиничного номера младенца, – рассказал продюсер. – Закутанный в пеленки ребенок пролежал несколько часов. Сегодня процентов пять москвичей – по сути, мои внуки".



По словам Алибасова, не все участники группы отличались неуемной сексуальной энергией: "Слава Жеребкин – человек обаятельный, скромный, стеснительный – тоже, конечно, осеменял, но не с таким рвением и нахальством, как Политов. И Володя Левкин осеменял – потом нам приносили детей. Мастерство любовника, которым Левкин овладел, сказалось на его биографии – вон сколько жен у него было!"

"После того как Левкин начал демонстрировать любовь с открывавшей под фанеру рот девушкой из группы Hi-Fi, я попросил его уйти из "На-На", – пояснил продюсер. – Это была глупая линия поведения. Тем более по контракту артисты не имели права афишировать семейные (не любовные!) отношения. Зачем травмировать 14-летних поклонниц, которые могут что угодно сделать из ревности?!"

Из-за девушки коллектив покинул и Павел Соколов. "Член у Пашки небольшой. Не знаю, какие уж там у них были интимные отношения, – заявил создатель "На-На". – Связался он с какой-то кассиршей, которая просто хотела на нем заработать. Она ему повесила на уши лапшу, что владеет банком, а Пашка поверил и ушел".