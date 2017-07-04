Фото изможденной Гусевой появилось в Сети
Екатерина Гусева является одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Артистка не только играет в кино и театре, но еще и ведет передачи, великолепно поет. Однако в Сети появилась свежая фотография Екатерины, на которой выглядит усталой и даже изможденной. Снимок опубликовала сама актриса на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Екатерина никак не подписала кадр, на котором позирует в серой робе, с убранными под платок волосами и перебинтованными руками до локтей. Но зато указала значок кинохлопушки, дав понять, что так плохо выглядит исключительно из-за (и ради) съемок.
Фанаты немедленно стали гадать, в каком таком фильме участвует Екатерина. "Кажется, тяжелый фильм снимаете😔", "И снова съёмки... Какой же у вас напряженный график!", "Вот это образ!, прям мурашки по коже...", "Фильм похоже будет сильный .. Образ Екатерины говорит об этом!!! Когда мы увидим этот фильм !", "не узнала👏", "Екатерина, вы великолепны! Восхищаюсь вами!💐", "Сильный образ",– выразили свое мнение подписчики.
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Ранее Екатерина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в весьма провокационном образе. Артистку засняли в красной комбинации. Дополнили образ роскошные распущенные волосы, черный бюстгальтер и колготки-сеточка.
А еще Гусева выложила фото со съемок, в которых задействована вместе с актером Павлом Делонгом. Говорят, фильм зрители смогут увидеть уже в этом году. Поклонников Гусевой и Делонга ждет непростая история о любви мужчины и женщины, силы которых подтачивает смертельная болезнь.
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