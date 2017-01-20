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Мужу тяжко приходится с Гусевой

Владимир Абашкин и Екатерина Гусева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Телеведущая Юлия Меньшова вызвала актрису и певицу Екатерину Гусеву на откровенный разговор. Звезда сериала "Бригада" и мюзикла "Норд-Ост" призналась, что мужу с ней приходится тяжко.
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Екатерина замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным с августа 1996 года. Живущие в гармонии супруги имеют двух детей. Старшему сыну пары Алексею 18 лет, а дочке Ане – шесть.

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У Гусевой есть интересная особенность. Она может потерять ключи, а потом найти их в холодильнике, или начать искать загранпаспорт непосредственно перед выездом в аэропорт. Ведущая шоу "Наедине со всеми" даже назвала артистку "мисс внезапность". Однако Абашкин уже привык к чудачествам жены.

"Ему, конечно, тяжко приходится, – посочувствовала мужу Екатерина. – Он терпеливый. В бытовом плане я не приспособлена к жизни. Многие творческие люди, артисты этим грешат. Это особенность людей, которые в своем мире существуют. С нами сложно. Могу воду включить, поставить наполняться чайник и...уехать из дома".

Актриса с улыбкой констатировала, что иногда рядом с ней находиться опасно. Как-то раз Владимир заявил в интервью, что с Гусевой спорить можно, но глупо. "Я как вода, которая камень точит. Я не упертая как баран, а мягенько, тихонечко, но своего добьюсь. Очень люблю перекладывать ответственность на плечи близких людей, которые рядом. Мне важен совет, важно чужое мнение. Правда, они говорят, что это нужно для того, чтобы я убедилась, что я сделала так, как я хочу" – со смехом рассказала звезда "Бригады".

Бизнесмен тоже пару слов о своей благоверной сказал в эфире шоу. "В бытовом плане она человек не приспособленный, она где-то в другом месте, хотя есть вещи, которые она делает всегда, постоянно, очень хорошо. Я знаю, что в восемь утра она всегда встанет и будет готовить еду для нашей дочери. Во сколько бы она ни пришла вечером. В чем-то она очень собранная", – похвалил Гусеву Абашкин.

 Слушая Владимира, Екатерина весело хохотала и с умилением на него смотрела. В конце программы обаятельная актриса резюмировала: "Я абсолютно счастливый человек. Я люблю и я любима. И так было всегда. Дай Бог, чтоб так было всегда и ничего не менялось".

Автор: Елена Алешина20 января 2017, 17:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Триумф Екатерины Гусевой

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