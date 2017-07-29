Звезда "Дома-2" напугала страшным диагнозом
Олеся Лисовская известна тем, что на телестройке состоит в отношениях с Вальтером Соломенцевым. Как выяснилось, в прежней жизни он носил имя отца Василия и служил священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы и даже успел обзавестись семьей. Девушка уверяет, что о браке своего возлюбленного ничего не знала.
Как бы то ни было, сейчас его поддержка ей крайне важна. "Вальтер очень переживает за меня, так как у меня обострение артрита (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Олеся Лисовская на своей странице в Instagram. "Отказывают ноги, руки, пальцы ног", – добавила она.
"Сейчас все хорошо, обострение прошло и я могу так же, как и раньше передвигаться!) Сейчас , я активно буду заниматься своим лечением,мы ждем анализы", – рассказала звезда "Дома-2". Девушка опасается, что ее состояние может быть еще хуже. "Подозрение на онкологию! Но это только подозрение, анализы еще не готовы!", – рассказала Олеся Лисовская.
Тем не менее, оптимизма она не теряет, тем более у нее есть сильное плечо, на которое можно опереться. "Я думаю, все будет хорошо! Вальтер со мной! Носит на руках в прямом и переносном смысле", – заключила девушка.
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