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Водонаева показала постельное фото

Алена Водонаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Телеведущая Алена Водонаева выложила на своей странице в Instagram выложила постельное фото. Рассуждения бывшей звезды "Дома-2" под снимком также вращались вокруг кровати.

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Центральную часть снимка, которым Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками, заняла именно кровать. Сама телеведущая оказалась на втором плане, а из-за особенностей освещения и вовсе превратилась в темный силуэт.

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Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Центральную часть кадра кровать в номере отеля заняла совершенно не случайно – Алена Водонаева взялась порассуждать на "постельную" тему.  Если быть точнее – по поводу подушек. "Обожаю отели. Люблю идеально белые, прохладные хрустящие простыни и мягкие перины (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась она.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

"Люблю когда много пуховых подушек разных размеров. Я всегда выбираю себе "любимую", оставляю ее, остальные выкидываю на пол. Но мне непременно важно, чтобы изначально подушек было много", – добавила бывшая звезда "Дома-2". У своих подписчиков она поинтересовалась, что они делают с подушкой на кровати и поделилась тем, что делает сама: "Иногда она для головы, иногда зажимаю ее между ног. Под настроение".

"А мне не нужна подушка между ног. У меня для этого есть муж", – заметила одна из подписчиц. Другие также начали делиться своим способом взаимодействия с подушками на кровати.

Несмотря на то, что на снимке Алена Водонаева предстала лишь как темный силуэт, поклонники завалили ее комплиментами. "Вот это талия 😳😍", "Красотка", "кошка😂 прям грация куда бы деться", "Бесподобна💯", "Фото огонь". Впрочем, нашлись и критики: "Как-то некрасиво и неприлично выставлять смятое белье, настоящая леди такое бы никогда не сделала!", "Не надоело все время показывать задницу свою?". 

Автор: Геннадий Куприянов29 июля 2017, 11:22
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Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек

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