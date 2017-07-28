Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем

Римма Агафошина на протяжении многих лет работает на "Поле чудес". С недавних пор ей и бессменному ведущему капитал-шоу Леониду Якубовичу приписывают роман. а день назад Римма родила ребенка.

Своей радостью Римма Агафошина поделилась с многочисленными подписчиками ее официальной странички в социальной сети Instagram. Звезда капитал-шоу "Поле чудес" опубликовала фотографию красивого букета цветов и оставила такую подпись: "27.07.2017 🍼👶🏼🎉🎉🎉 Аист принес Аидочке братика))"

Поклонники немедленно отреагировали на сообщение Риммы, осыпав ее поздравлениями. "Римма, поздравляем Вас с таким замечательным событием!💞🎉🎈♌ ( А то мы уже заждолись 😄) Сил Вам, терпения, а самое главное – здоровья малышу!", "Какое счастье 😍❤️!!! Мои искренние поздравления 🌷🌸🌺🌹🥀🌻🌼💐🌸", "Поздравляю с рождением👼💙🎊🎉🎊,здоровья крепкого и безмерного счастья💐", "Огого! 😳 Вот это новость!!!👍👍👍 Поздравляю от души!!!👏 Ты молодец 💪 Теперь комплект! 😬" – прокомментировали известие фанаты.

Ранее новоиспеченная мать двоих детей опубликовала фотографии из съемки, на которых представлена с сильно округлившимся животом. Римма выбрала для фотосессии простые белую майку и синие джинсы, а волосы распустила и уложила на бок. Фанаты осыпали Агафошину комплиментами.

Отметим, что пару лет назад Римма впервые стала матерью. О своей личной жизни девушка практически ничего не рассказывает, что рождает самые разные слухи о ней. Так, например, в 2015 году в СМИ попало письмо следующего содержания: "У Леонида Якубовича в середине мая этого года родился внебрачный ребенок от Риммы Агафошиной, которая много лет работает в его "Поле чудес". Девочку назвали Аидой. С Леонидом Аркадьевичем отношения у Риммы давно, и у жены Марины он почти не появляется. На программе все в курсе".

Публикация от Rimma Agafoshina® (@rimma_offigicial) Апр 4 2016 в 5:00 PDT

Журналисты связались с Агафошиной, чтобы она прокомментировала эту информацию. Романтические отношения с Якубовичем она категорически опровергла. "Это просто смешно! У меня нет романа с Леонидом Якубовичем. У меня замечательный муж Александр. Он бизнесмен. Случайно на Арбате с ним познакомились, и завершилось это знакомство браком и рождением дочки. Аидочка родилась почти в один день со мной – у нас разница 12 часов. И 34 года", – заявила Римма.