Леонида Якубовича мучает чувство вины

Леонид Якубович дал откровенное интервью. Легендарный телеведущий признался, что его мучает чувство вины из-за смерти совершенно постороннего человека.

В новом выпуске передачи "Новые русские сенсации" Леонид Якубович рассказал о несчастном случае, который закончился летальным исходом для одного из его участников. "Я ехал на маленьком автомобильчике: "хендайчик" у нас был. Со светофора тронулся поток машин: и из рядом идущей машины, японской здоровой такой, выскочил пьяный мне под колеса, причем он как-то согнувшись бежал."Хендайчик" маленький, но он так согнувшись почти падал, очень пьяный человек: он ударился виском о зеркальце, так низко – он уже падал почти. Я остановился, естественно, добежали люди из рядом стоящего дома. Это была единственная авария в моей жизни", – рассказал Якубович.

Тот человек умер до приезда врачей. Было возбуждено следствие, которой длилось почти год. В итоге, суд оправдал Якубовича, но телеведущий до сих пор не может простить себе смерть человека. "Чувство вины есть всегда, даже если ты вообще не виноват… Потому что все равно где-то отвлекся, значит, где-то не посмотрел, где-то на секунду скосил глазом, где-то не среагировал", – объяснил телеведущий.

В сюжете "Откровенный Якубович" шоумен констатировал, что "этот тяжкий крест" ему теперь придется нести до конца жизни. Ситуация усугубляется тем, что новый загородный дом, который Якубович тогда только строил, находится недалеко от того места, где погиб человек.

Ранее звезда капитал-шоу "Поле чудес" был замечен в хосписе. Телеведущий согласился встретиться с 12-летним подростком, у которого была мечта увидеть Леонида Якубовича.Телеведущий зашел в палату к мальчику, держа в руках пакет с подарками. Для встречи с тяжело больным подростком Якубович выбрал черную рубашку и темный костюм. Телеведущий подарил подростку свою книгу с автографом и кружку "Поле чудес".