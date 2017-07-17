У Максаковой случилась истерика от слов отца

Мария Максакова дала очередное интервью. Оперная дива рассказала о том, что от слов собственного отца у нее случилась истерика.

В недавнем интервью Мария Максакова призналась, что "все существом" ненавидит Советский Союз. Это началось с самого детства. Стоит напомнить, что отец Марии – немецкий подданный Питер Игенбергс. По словам оперной дивы, он постоянно был под наблюдением в СССР.

"Папа – иностранец, за ним постоянно ездил "дядя Гена" и еще один дядя, которые приезжали на дачу, ему нельзя было дальше чем на 40 километров от Москвы уезжать. Он у них под колпаком, но пытается выстраивать с ними человеческие взаимоотношения. Я понимаю, что как бы он ни старался, "наша служба и опасна, и трудна". Это все странно, когда эти люди без конца снуют по дому, надо с ними все согласовывать. Я уже понимала, что что-то здесь не так. Притом что я ужасно любила и люблю своего папу, мне все непонятно было, как же он встроится в эту систему", – начала свой рассказ Максакова.

Когда Мария стала старше, ей объяснили отличие советской системы от любой другой. "В отличие от безответственного капитализма, здесь будет выплачена достойная пенсия каждому работавшему гражданину. Я у папы спросила, какая у него будет пенсия, и когда он мне сказал, что у него не будет пенсии, у меня просто началась истерика. Я считала, что моего папу здесь так не любят, что уже дальше все", – цитирует артистку радио "Свобода".

Максакова отметила, что на всем дальнейшем своем жизненном пути встречала препятствия. "В дальнейшем – пионерия, в комсомол я вообще не вступала, но на каждом этапе были трения, потому что я же дочь иностранца: для закрытой системы это вызов", – отметила Мария.

Ее родители остались жить в стране, ее отец даже со временем обрусел. "Самое смешное, что он со мной не согласен сейчас. Понимаете, до чего дошло?! Я говорю: папа, это стокгольмский синдром у тебя. Что ты советскую власть отстаиваешь? Во-первых, ее нет, а во-вторых, какой смысл о ней вспоминать, что там было хорошего?!" – задала риторический вопрос Мария Максакова.

В конце своей речи артистка заявила: "Как только появляется манипуляция, неважно, газеты, телевидение, как только я начинаю чувствовать, что манипуляция пошла, у меня отторжение, не могу и все! Наверное, человек такой".