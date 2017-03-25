Пластический хирург рассказал об операциях Алентовой

Одна из знаменитых актрис советского кинематографа – Вера Алентова, которой в этом году исполнилось 75 лет, по-прежнему старается выглядеть на все сто. Однако мы можем заметить, что образ актрисы не так безупречен, как раньше.

О том, какие операции пришлось перенести Вере Алентовой, Dni.Ru рассказал пластический хирург клиники "Коррект" Дмитрий Скворцов, который внимательно изучил фотографии звезды.

Когда с возрастом под глазами появляются глубокие складки, это не оставляет равнодушной ни одну женщину. Кожа на веках – проблематичная зона, и для актрисы, чья внешность всегда должна быть безупречной, это большая проблема. "Если сравнить фото Веры 90-х годов и 2000-х, можно заметить, что глубокие мимические морщины исчезли. Обычно это является результатом успешно выполненной блефаропластики. В тот же период изменились очертания подбородка актрисы. Липосакция подбородка позволила добиться четких нижних контуров и преобразить внешний вид советской знаменитости. Эти две пластические операции были, пожалуй, самыми удачными преобразованиями внешности Веры Алентовой", – отметил Дмитрий Скворцов.



Как рассказал Dni.Ru эксперт с многолетним опытом работы, после нескольких удачных пластических операций звезды часто начинают воодушевляться, и становится сложно переубедить их в том, что внешность – это не поле для экспериментов. Организм может по-разному реагировать на изменения, поэтому не всегда печальный результат – это ошибка хирурга.

"Первую круговую подтяжку актриса сделала в конце 90-х, а после операции в 2009 году мимика стала меняться не в лучшую сторону. Хирургических манипуляций на лице знаменитости много, и как следствие – асимметрия лица, появление отечности и рубцов. Искажение черт лица говорит нам о возможном наличии биополимерного геля в структуре подкожного слоя, который опасен тем, что не рассасывается и как самостоятельный сгусток он может мигрировать и вызывать фиброз тканей. Устранить хирургические и косметологические ошибки с каждым годом становится все сложнее – приходится повторять процедуру или удалять биополимерный гель", – прокомментировал фотографии Алентовой хирург.



К сожалению, как бы люди не пытались, побороть возраст сложно даже пластической хирургии. Невозможно бесконечно делать подтяжки и инъекции, носить ежедневно грим и таить улыбку, только чтобы не прибавилось еще одной морщины.



