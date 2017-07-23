Малахов о смерти крестной мамы

Ведущий Андрей Малахов высказался о смерти журналистки "Первого канала" Елены Мироновой. Как оказалось, именно она первой поверила в большое будущее нынешней звезды телеэкранов.

По словам Малахова, Миронова обладала невероятным интеллектом и обаянием. "Лена была не просто яркой, умной и независимой, она была ошеломительной! В ней чувствовалась порода и высокий класс", – уверен телеведущий.

Журналист назвал Миронову своей крестной мамой на телевидении, добавив, что она оказалась первой, кто поверил в его талант. В частности, ведущая неоднократно помогала Малахову в начале карьеры. Например, однажды она подарила ему модные очки, на которые ее молодой коллега собирал деньги по всему студенческому общежитию.

Рассказал Малахов и о курьезном ситуации в карьере Мироновой, из которой ей удалось выйти с достоинством. "Лена поправляла на блузке модные тогда плечики, и вдруг одно из них провалилось ей в вырез блузки; и в тот момент, когда Лена полезла за ним глубоко в декольте, она увидела страшные глаза режиссера: мол, трансляция уже началась. Что делает эта необыкновенная женщина? Спокойно возвращает плечико на место и произносит: "Герман стал свидетелем отвратительных таинств туалета старой графини", – пишет он на страницах журнала "Стархит".

Журналистка до последних дней была готова помочь своим коллегам и даже незнакомым людям, несмотря на борьбу с раком. "Я не знаю, как писать о Лене Мироновой в прошедшем времени", – сокрушается Малахов.

Напомним, о смерти Мироновой стало известно утром 23 июля. Дата прощания со знаменитой журналисткой будет объявлена позднее.