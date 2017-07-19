Заподозренная в беременности Шубская показала живот

Авторитетные журналисты внесли жену Александра Овечкина Анастасию Шубскую в список беременных женщин еще в марте 2017 года. Однако на свежем фото красотки в бикини округлившегося живота что-то не видать.

Со ссылкой на информатора, приближенного к семье всемирно известного хоккеиста Александра Овечкина, репортеры сообщили, что срок беременности у 23-летней Анастасии совсем небольшой – около трех месяцев. Это было в марте.

Сейчас же, получается, если верить акулам пера, должен быть седьмой месяц. Однако на свежем фото Шубской, которым она поделилась в Stories Instagram, виден абсолютно плоский живот и тонкая талия. Судя по сообщению красотки, погода на курорте отличная – 31 градус тепла.

Жена Овечкина позирует в черном бикини у зеркала в роскошном отеле. Очевидно, что модель как была стройной, так и осталась. Или Анастасия – мастерица конспирации и ас позирования, или с беременностью журналисты поздравили ее преждевременно.

В данный момент счастливые молодожены проводят медовый месяц на Мальдивах. На снимках в Stories Шубской можно увидеть, как они с Овечкиным загорают, лежа в гамаке, ездят на завтрак на велосипедах, играют в карты на пляже и просто наслаждаются отдыхом в солнечном и жарком раю на Земле.

Напомним, Александр и Настасья оформили отношения еще в августе прошлого года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкого торжества, решив отложить его на год. Лишь 8 июля супруги закатили пир на весь мир.

