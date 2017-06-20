Жена показала новое фото больного Хворостовского

Дмитрий Хворостовский со своей супругой Флоранс прибыли в Австрию. жена прославленного баритона обнародовала свежую фотографию с мужем.

Несмотря на тяжелую болезнь, Дмитрий Хворостовский путешествует и выступает. На сей раз оперный певец с супругой Флоранс прибыли в Австрию. Об этом стало известно после того, как жена прославленного исполнителя опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook фотографию, на которой запечатлена вместе с любимым мужем. "Только что прибыли в Вену!" – сообщила Флоранс.

На фотографии супруги засняты вместе, причем рука Хворостовского все еще болит. Тем не менее Дмитрий не теряет присутствия духа и широко улыбается. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях скорейшего выздоровления (причем на разных языках).

"Обнимаю вас, дорогие мои! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Вы такие красивые...", "О, ребят, да вы просто огонь! Как же фантастически повезло Вене! Отличного настроения!", "Вы такие замечательные!!!!!! Желаю вам долгих и счастливых лет вместе!", – высказались фанаты.

Один комментарий оказался очень трогательным. "Молюсь за вас..Сегодня особенно за Диму..Я знаю,как вы любите друг друга..Не смотря на неимоверно тяжелое испытание,держитесь..Дима ты молодец!!!Твой оптимизм имеет большой смысл в жизни...Своей силой сознания и веры ты победишь любую болезнь..Любые трудности..

Когда у человека есть непоколебимая вера– организм восстанавливается ..Флоранс спасибо что ты есть на этой земле..И Бог подарил ему тебя..Твоя любовь упоительная как воздух для Димы..Сил тебе родная, и мужества,любви и мудрости..Думай о нем,люби его,молись за него..О нем,который рядом с тобой сейчас,здесь и сейчас,он ведь с тобой ..Сделай все что в твоих силах..Береги его..Я верю в тебя..Но все в руках Божиих..Дима пологайся на Бога,Он есть...Молись Ему и проси здоровья и мужества для себя..Поддержки победить свою болезнь..Излечение есть один шанс из миллиона..Когда врачи опускают руки на помощь приходит Бог...Сделай все что в твоих силах..Помоги тебе Боже..Флоранс спасибо тебе за твою любовь,заботу,каждый день,каждый час,когда вы вместе. Цените эти минуты,дарите свою любовь..Храни вас Бог.." – написала фанатка.

Ранее митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон призвал жителей города молиться о здоровье Дмитрия Хворостовского. "Наше дело – помочь добром и молитвой, потому что это действительно достояние всей России. Это есть то, что называется патриотизм. Помоги Господи, болящему Дмитрию, здоровья и жизни", – цитируют священнослужителя красноярские СМИ.

Напомним, Хворостовский страдает от опухоли мозга. Страшный диагноз ему поставили в 2015 году. Артист прошел ряд курсов химиотерапии и возобновил концертную деятельность.