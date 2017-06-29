Тяжелая болезнь сорвала планы Хворостовского

Пресс-служба Венской оперы сообщила, что знаменитый исполнитель Дмитрий Хворостовский отменил свои выступления. Причиной такого решения стала тяжелая болезнь оперного певца.

Как известно, Хворостовский страдает от опухоли мозга. Страшный диагноз ему поставили в 2015 году. Артист прошел ряд курсов химиотерапии, после чего возобновил концертную деятельность.



Однако теперь Дмитрий какое-то время выступать не будет. Ему пришлось отказаться от работы по состоянию здоровья. "Из-за тяжелой болезни Дмитрий Хворостовский вынужден отменить свои выступления в Венской государственной опере, запланированные на предстоящий сезон-2017/18", – цитирует официальное заявление пресс-службы музыкального театра РИА Новости.

Имя того, кто заменит артиста в спектаклях "Бал-маскарад", "Отелло" и "Риголетто", будет объявлено позднее. "Все сотрудники государственной оперы желают Дмитрию Хворостовскому много сил, и мы мысленно с ним и его семьей", – гласит текст заявления. Также сообщается, что критики в Лондоне довольно прохладно приняли оперу "Трубадур" без Хворостовского.

Ранее Дмитрий планировал выступить с концертами в Великобритании, Австрии и в Сочи. В недавнем интервью Дмитрий рассказал, что его карьера, дело, которому он прослужил всю жизнь, спасает его от уныния.

"Но в любом случае я понимаю, что лучшее уже позади: молодость, лучший голос... Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться. "Надежда" для меня сейчас самое насущное слово! – признался "Российской газете" Хворостовский. – Как говорится, я еще поиграю в шашки! Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: "Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!" У них нет, кроме меня, таких пациентов – певцов с мировым именем, которые поют везде и продолжают работать вопреки всему".