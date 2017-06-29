Тяжелая болезнь сорвала планы Хворостовского
Как известно, Хворостовский страдает от опухоли мозга. Страшный диагноз ему поставили в 2015 году. Артист прошел ряд курсов химиотерапии, после чего возобновил концертную деятельность.
Однако теперь Дмитрий какое-то время выступать не будет. Ему пришлось отказаться от работы по состоянию здоровья. "Из-за тяжелой болезни Дмитрий Хворостовский вынужден отменить свои выступления в Венской государственной опере, запланированные на предстоящий сезон-2017/18", – цитирует официальное заявление пресс-службы музыкального театра РИА Новости.
Имя того, кто заменит артиста в спектаклях "Бал-маскарад", "Отелло" и "Риголетто", будет объявлено позднее. "Все сотрудники государственной оперы желают Дмитрию Хворостовскому много сил, и мы мысленно с ним и его семьей", – гласит текст заявления. Также сообщается, что критики в Лондоне довольно прохладно приняли оперу "Трубадур" без Хворостовского.
Ранее Дмитрий планировал выступить с концертами в Великобритании, Австрии и в Сочи. В недавнем интервью Дмитрий рассказал, что его карьера, дело, которому он прослужил всю жизнь, спасает его от уныния.
"Но в любом случае я понимаю, что лучшее уже позади: молодость, лучший голос... Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться. "Надежда" для меня сейчас самое насущное слово! – признался "Российской газете" Хворостовский. – Как говорится, я еще поиграю в шашки! Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: "Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!" У них нет, кроме меня, таких пациентов – певцов с мировым именем, которые поют везде и продолжают работать вопреки всему".
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