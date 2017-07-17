Родившая Гагарина в купальнике показала изменившуюся фигуру

Популярная певица Полина Гагарина, три месяца назад родившая дочку, отправилась на гастроли в Турцию. Едва оказавшись на пляже, артистка снялась в купальнике.

Подписчики блондинки отметили, что она сумела в рекордные строки вернуть былую стройность. Что, впрочем, неудивительно, ведь Полина толком и не успела насладиться декретом. Едва родив, через две недели после события она вернулась к выступлениям.

Из-за этого Гагарину некоторые злопыхатели в Сети даже упрекнули в алчности. Мол, и она, и супруг прилично зарабатывают и нет нужды гнаться за каждым предложением о работе.

Сразу после родов Гагарина, по ее признанию в Instagram, села на строжайшую диету и начала делать упражнения. Видимо, плотный график и работа над собой помогли Полине быстро скинуть лишние килограммы.

И теперь стройная исполнительница демонстрирует свою прекрасную фигуру на пляже. Снимком в купальнике артистка поделилась в Instagram. "Открыли сезон!" – радостно сообщила подписчикам артистка. На фото Полина, раскинув руки, парит над землей в прыжке. Волосы Гагариной развеваются по ветру. Очевидно, что певица радуется морю, песку и солнцу.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Июл 17 2017 в 7:40 PDT

Подписчики отметили, что за три месяца артистка заметно постройнела. "Худенькая какая", "Худышка", "какая худенькая😻🔥", "Красавица Полина 👍🏼👍🏼👍🏼", "Полина ты супер", "Красоооткааа", "Худышечка!", "Ласточка!", "Полинка– балеринка", "А Поля как Солнце , а Солнце как Поля", – засыпали комплиментами свою любимицу комментаторы.

После Белека исполнительница отправится выступать в Кемер. С середины августа ей предстоит еще один морской гастрольный тур по таким городам как Ялта, Севастополь и Симферополь.