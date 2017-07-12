Максакову заподозрили в употреблении препаратов

Вдове Дениса Вороненкова Марии Максаковой посвятили очередной выпуск "Пусть говорят". Сбежавшую на Украину певицу заподозрили в употреблении препаратов.

В качестве экспертов в студию пригласили профессиональных сотрудников охранных агентств. Некоторые специалисты проанализировали многочисленные интервью Марии различным украинским телеканалам. Они сравнили свежие записи и старые, сделанные еще в России.

Оказалось, что Максакова до и после побега на Украину – это будто два разных человека. Женщина-агент, лицо которой скрыли, а голос изменили, поделилась своим мнением относительно странного поведения Марии во время телеинтервью.

"Посмотрим две съемки: та, что слева, была сделана пару лет назад. Справа – совсем недавно. Слева – живая мимика, живой взгляд, масса эмоций. При этом на одной из последних съемок мы видим абсолютно амимичное лицо, потухший взгляд. Мы могли бы списать это на то, что у нее горе, но она не проявляет никаких эмоций в принципе. И настоящего горя мы тоже здесь не видим. Поэтому мы можем предположить, что человек находится на сильнодействующих препаратах, которые ей назначают специальные службы", – констатировала эксперт, добавив, что человек, который принимает подобные сильнодействующие препараты, становится управляемым.

Другая бывшая сотрудница охранной службы Березовского сообщила, что, по ее данным, Мария работает под придуманной для нее легендой. Якобы певица является агентом спецслужб. "По нашим наблюдениям, это созданный имидж. Вся ее мимика, то, как она разговаривает, то, как она все преподносит, это все создано", – заявила эксперт.

Известная радиоведущая Катя Гордон с этим поспорила. Правозащитница не верит, что своенравная артистка может быть управляемой кем-то. "Абсолютно очевидно, что Маша говорит исключительно то, что думает. Маша своим характером известна давно. Она этот характер проявляла и в семье, она характер показала, выбирая мужа и мужчину до мужа. Это человек, который говорит то, что думает. Неважно, заблуждается она или права, но она высказывает свою точку зрения", – эмоционально высказалась Катя.