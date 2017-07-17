Певица Валерия: Никто никому не нужен

Певица Валерия дала откровенное интервью, в котором порассуждала о современной музыке. Она объяснила, почему российские исполнители так непопулярны на Западе.

Не секрет, что отечественные классические музыканты и исполнители (как правило, оперные) блистают по всему миру. Зато представители российской эстрады совершенно неизвестны Западу. Певица Валерия попыталась объяснить такое положение дел. По ее мнению, одним из важных аспектов является банальный языковой барьер.

"Английский язык стал международным, и исполнители, поющие на других языках, в мире не будут популярны. Есть, конечно, отдельные хиты из неанглоязычных стран. Но это же капля в море... Никто никому не нужен, зачем? С какой стати они должны дать "зеленый свет" российским исполнителям? С другой стороны, всё возможно, но на это нужно время. Все мы понимаем, как это делается: там нужно постоянно находиться, быть частью тусовки. Но если ты живешь в другой стране, это практически невозможно..." – цитирует Валерию газета "Известия".

К слову, сама артистка выступала за рубежом и имела успех. Сейчас же певица заканчивает запись нового студийного альбома. Уже осенью он появится в продаже. "И, конечно, все силы сейчас брошены на подготовку юбилейного концерта, который состоится в апреле 2018 года. Мы создаем большое технологичное шоу: в нем будет много хореографии, трюков, постановочных элементов и видео", – пообещала певица.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Май 18 2017 в 7:34 PDT

Однако Валерия сразу дала понять, что ее выступления не следует сравнивать с шоу Филиппа Киркорова, которое на протяжении нескольких месяцев гремело по всей стране. Она объяснила: "Я работаю в своей эстетике и стилистике, поэтому мое шоу, конечно же, будет отличаться от тех, которые уже были представлены моими коллегами. Мне сейчас трудно объяснить на словах всю задумку. Концепция будет отражать мое внутреннее состояние и мировосприятие, мои убеждения. Я хочу передать все то, для чего я выхожу на сцену и живу. Мне бы хотелось, чтобы юбилейное шоу было наполнено смыслом".