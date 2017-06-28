Валерию обозвали жлобихой из-за сына

Популярная певица Валерия является прекрасной матерью трех образцово-показательных, талантливых детей. В откровенном интервью артистка призналась, что не баловала сына Артемия карманными деньгами, из-за чего какой-то представитель золотой молодежи обозвал ее жлобихой.

Валерии и ее супругу Иосифу Пригожину удалось вырастить дочку Анну и сыновей Артемия и Арсения адекватными, приятными людьми, не мажорами. Наследники артистки ведут себя скромно, занимаются музыкой, не устраивают показухи из своей жизни, не хвастаются в Instagram предметами роскоши и не нервируют родителей.

Исполнительница считает, что они с мужем правильно подошли к вопросу воспитания детей, которое складывается из многих факторов. "Главное – пример родителей, – убеждена Валерия. – Мои дети видели, сколько я работаю, как мне достается наше благополучие".

До встречи с Иосифом Пригожиным положение певицы было плачевным. Ее брак с продюсером Александром Шульгиным, которому Валерия родила Анну, Артемия и Арсения, был неудачным и закончился разводом.

"Они помнят нашу жизнь, когда я осталась ни с чем и мы вынуждены были вернуться из Москвы в мой родной город. Они помнят, как мы в Аткарске в двухкомнатной квартире вшестером каждый вечер ставили раскладушки. Они жили жизнью маленького городка, поэтому моим детям есть с чем сравнивать…" – многозначительно заметила артистка.

Артемий дольше всех прожил в Аткарске. "Он дружил с ребятами из семей с очень скромным достатком, и у него до сих пор там есть друзья. Позже Тема поехал за границу и учился в школе с детьми представителей мировой элиты – общался с наследниками принцев и королей из разных стран. Он прекрасно знает цену всему в этой жизни", – цитирует Валерию сайт "Телепрограмма".

enter; width:100%;"> Публикация от VALERIYA (@valeriya) Июн 24 2017 в 3:06 PDT

Сын неоднократно говорил исполнительнице, что в школе чувствовал себя изгоем, так как у него не было банковской карточки с неограниченным лимитом, как у других учеников. "У моего сына было столько средств на карманные расходы, что мог купить еду и что-то по мелочи. Пока Тема учился в школе, одежду ему покупали в самых обычных магазинах, – вспоминает певица. – А другие ученики приобретали, дорогие телефоны, сумки Louis Vuitton…"

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Апр 27 2017 в 8:37 PDT

Валерия считает, что роскошью баловались именно отечественные богачи. "В Европе не принято кичиться доходами и возможностями, подобным образом вели себя чаще всего выходцы из бывшего СССР. Они могли спросить: "У тебя мама жлобиха? Она что, не может купить тебе новый телефон?!" Тема признается, что иногда задумывался: "Почему так?" А сейчас вспоминает об этом со смехом и говорит, что мы правильно все делали", – радуется восторжествовавшей справедливости исполнительница.