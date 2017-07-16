После объятий с Пелагеей Билан опубликовал постельное фото

Дима Билан поздравил певицу Пелагею с днем рождения, опубликовав фото, на котором заснят с именинницей. Позднее артист выложил снимок, где запечатлен в постели.

На днях певица Пелагея отметила день рождения. Одним из первых, кто поздравил артистку, оказался ее коллега по сцене и по популярному шоу "Голос" Дима Билан. Он выложил фотографию, на которой запечатлен с Пелагеей, и сопроводил снимок таким текстом: "Ну как же обойти день рождения дорогой #Пелагея, хоть и удалилась из инстаграмма!( Но все же!!! Дорогая, будь счастлива, здорова и энергична, как всегда, как мы все тебя любим и семье твоей удачи всяческих, вот!!! Недавно скачал все твои альбомы, какая ты цельная и талантливая безумно!!!! Очень надеюсь ещё когда-нибудь поработать с тобой!!! С днем рождения!!!! #пелагея #пульхерия )) #билан #димабилан !!! Мы тебя любим, говорю за многих!!!)"

Игривое настроение Билана передалось и его следующей публикации. Певец опубликовал фото, на котором запечатлен в постели. "Вопрос ; Дима, а вы и спите в кепке? Отвечаю – конечно нет, вы что ?!?! 😁" – написал Билан.

Отметим, что Пелагея отметила день рождения в строгой секретности от журналистов. работники СМИ узнали о вечеринке только благодаря фотографу Владимиру Широкову. На своей страничке в социальной сети Instagram он выложил снимок с именинницей.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Июл 14 2017 в 12:48 PDT

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Июл 15 2017 в 12:50 PDT

"вчерашнее секретное дэрэ нашей Поли❗️😘🍸🍸🍸..." – написал Широков к фотографии, на которой Пелагея запечатлена в красном платье. Кто еще присутствовал на празднике, пока точно неизвестно.

Публикация от ВЛАДИМИР ШИРОКОВ (@vshirokov) Июл 15 2017 в 3:44 PDT

Напомним, Пелагея удалила свой аккаунт в Instagram после того, как хакеры украли ее частные фотографии даже с ее закрытой для общественности странички. Снимок практически мгновенно распространился по страничкам, посвященным ей фанатами. Артистка была возмущена тем, что ее частная жизнь стала достоянием общественности.

"Как же не стыдно!!! Взламывать аккаунты и потом тиражировать личные фотографии!!! Сколько же можно, люди?? А потом вы удивляетесь, почему я "закрытая"???" – возмущенно написала Пелагея. Разразился скандал. К чести фанатов, увидев комментарий своей любимицы, они немедленно удалили фотографию и принесли свои извинения.