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Пелагея покинула Россию после скандала

Пелагея. Фото: GLOBAL LOOK press
Певица Пелагея вместе с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, находится в Италии. Артистку засняли во Флоренции.
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Певица Пелагея относится к той категории знаменитостей, кто почти не посещает светских мероприятий, а о ее личной жизни и вовсе почти ничего неизвестно. Поэтому каждая весточка об артистке расценивается ее многочисленными поклонниками (и заинтересованными журналистами) на вес золота. Любя информация распространяется по интернету со скоростью света.

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Так, в Сети появилась фотография, на которой запечатлена Пелагея вместе с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, на фоне величественных старых зданий. Говорят, супруги проводят отпуск в Италии, а фото сделано во Флоренции. На снимке Пелагея выглядит загорелой и очень счастливой.

Фанаты в восторге от пары. Они рассыпались в комплиментах Пелагее и Ивану, пожелав влюбленным счастья. Отметим, что самой артистки в социальных сетях нет. Это случилось после того, как хакеры украли ее частные фотографии даже из закрытого от посторонних частного аккаунта артистки.

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Именно тогда Пелагея приняла решение покинуть медиа-пространство. А украденное фото практически мгновенно распространилось по страничкам, посвященным ей фанатами. Артистка была возмущена тем, что ее частная жизнь стала достоянием общественности.

"Как же не стыдно!!! Взламывать аккаунты и потом тиражировать личные фотографии!!! Сколько же можно, люди?? А потом вы удивляетесь, почему я "закрытая"???" – возмущенно написала Пелагея. Разразился скандал. К чести фанатов, увидев комментарий своей любимицы, они немедленно удалили фотографию и принесли свои извинения. "Обидно, очень обидно. Терпения вам, Поля", "Не обращайте внимания на таких людей, держитесь", "Люди, будьте добрее", "Оставьте Полю в покое", – написали пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева28 июня 2017, 09:07
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