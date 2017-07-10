Максакова о своей карьере ведущей на Украине

Мария Максакова дала большое интервью. Оперная дива призналась, что с интересом рассмотрела бы предложение поработать в качестве телеведущей.

Мария Максакова не только была депутатом и оперной дивой. На протяжении более восьми лет она вела передачу "Романтика романса" на телеканале "Культура" вместе со Святославом Бэлзой. "Я потом вела какие-то церемонии, вручения наград, жюри. Но я, по сути, не конферансье. Меня бесконечно приглашали вести все что угодно. В "Романтике романса" я не была говорящей головой, кроме прочего, сама там пела, и это были программы о моих знакомых, знакомых моей мамы, бабушки. То есть я чувствовала себя в своей тарелке", – отметила Максакова.

Однако после смерти Бэлзы "все изменилось". По словам Максаковой, она может вести " что угодно", однако не только как говорящая голова. На вопрос, рассмотрела бы Максакова предложения от украинских национальных телеканалов о сотрудничестве в качестве телеведущей, та ответила так: "Это было бы интересно, особенно учитывая обстоятельства".

Максакова заявила, что если бы ей действительно поступило бы такое предложение, то это бы дало России "четкий сигнал того, что поезд ушел". "Потому что, если я имею площадку для таких проявлений, то, конечно, утрачивается смысл давать всякие позывные оттуда. Им интересно, сколько у Маши еще хватит позвоночного столба выдерживать натиск, который исходит с их стороны", – цитирует Марию Максакову "Телекритика".

Однако Мария уверена, что ей хватит терпения. "Проекты, которые я делаю, они на многие годы вперед. Никто не открывает фонд, не ездит по регионам, отыскивая детей, чтобы через два месяца куда-то свалить", – заявила Максакова.

По словам артистки, телевидения для нее было целой жизненной вехой. "Я практически десять лет не сходила с экрана. Конечно, в этом качестве, за пять лет работы с Бэлзой, приобрела навыки, уверенность. Я не боюсь ни прямых эфиров, ни огромных студий, мне не сложно работать с людьми – помогать одним, грамотно отвечать другим, не давать заниматься провокациями, троллить", – похвалилась Мария Максакова.