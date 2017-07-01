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Самбурская довела до тошноты волосатыми ногами

Настасья Самбурская. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Известная своим чувством юмора актриса Настасья Самбурская выложила в Instagram странное фото. На снимке артистка находится в окружении мужчин, при чем все лежат на полу, а их ноги подняты вверх.

Продолжение: Оголившаяся Анна Грачевская поразила формами
прочитано 4040 раз

"Тройные роды", – подписала фотографию Настасья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

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Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Однако поклонники обратили внимание не на саму актрису, а на мужчину, который расположился на переднем плане. Точнее внимание пользователей Сети привлекли ноги незнакомца. Многим волосатые конечности пришлись не по вкусу, а кому-то и вовсе стало плохо от такого вида.

"Фуууу.. какая мерзость. аж тошнит", – написал один из поклонников Самбурской, явно имея ввиду не красавицу-актрису. "Сделайте парню эпиляцию, он как многоножка", – добавила другая подписчица Настасьи.

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Тройные роды������

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Между тем, некоторым снимок понравился. "С утра посмотрела этот пост,посмеялась от души .От тебя один позитив", "Затусила с красавчиком", "Такие счастливые все 😄Позитив так и прет", – прокомментировали фанаты фотографию.

Отметим, что Настасья часто выкладывает на своей странице в Instagram шуточные фото. Так недавно она показала снимок якобы после посещения пластического хирурга. При помощи монтажа она создала типичные для излишне увлекающихся искусственным улучшением внешности проблемы.

Автор: Алёна Нестерова1 июля 2017, 11:54
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