Самбурская довела до тошноты волосатыми ногами

Известная своим чувством юмора актриса Настасья Самбурская выложила в Instagram странное фото. На снимке артистка находится в окружении мужчин, при чем все лежат на полу, а их ноги подняты вверх.

"Тройные роды", – подписала фотографию Настасья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Однако поклонники обратили внимание не на саму актрису, а на мужчину, который расположился на переднем плане. Точнее внимание пользователей Сети привлекли ноги незнакомца. Многим волосатые конечности пришлись не по вкусу, а кому-то и вовсе стало плохо от такого вида.

"Фуууу.. какая мерзость. аж тошнит", – написал один из поклонников Самбурской, явно имея ввиду не красавицу-актрису. "Сделайте парню эпиляцию, он как многоножка", – добавила другая подписчица Настасьи.

enter; width:100%;"> Тройные роды������ Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июн 30 2017 в 5:53 PDT

Между тем, некоторым снимок понравился. "С утра посмотрела этот пост,посмеялась от души .От тебя один позитив", "Затусила с красавчиком", "Такие счастливые все 😄Позитив так и прет", – прокомментировали фанаты фотографию.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 19 2017 в 9:20 PDT

Отметим, что Настасья часто выкладывает на своей странице в Instagram шуточные фото. Так недавно она показала снимок якобы после посещения пластического хирурга. При помощи монтажа она создала типичные для излишне увлекающихся искусственным улучшением внешности проблемы.