Самбурская довела до тошноты волосатыми ногами
"Тройные роды", – подписала фотографию Настасья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Однако поклонники обратили внимание не на саму актрису, а на мужчину, который расположился на переднем плане. Точнее внимание пользователей Сети привлекли ноги незнакомца. Многим волосатые конечности пришлись не по вкусу, а кому-то и вовсе стало плохо от такого вида.
"Фуууу.. какая мерзость. аж тошнит", – написал один из поклонников Самбурской, явно имея ввиду не красавицу-актрису. "Сделайте парню эпиляцию, он как многоножка", – добавила другая подписчица Настасьи.
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Между тем, некоторым снимок понравился. "С утра посмотрела этот пост,посмеялась от души .От тебя один позитив", "Затусила с красавчиком", "Такие счастливые все 😄Позитив так и прет", – прокомментировали фанаты фотографию.
Отметим, что Настасья часто выкладывает на своей странице в Instagram шуточные фото. Так недавно она показала снимок якобы после посещения пластического хирурга. При помощи монтажа она создала типичные для излишне увлекающихся искусственным улучшением внешности проблемы.
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